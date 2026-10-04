Μπαρτζώκας: «Σαν διακοπές για εμάς το ρεπό - Δεν γίνεται να παίζεις κάτω από νορμάλ συνθήκες εδώ»

Στην κούραση από το επιβαρυμένο πρόγραμμα των συνεχόμενων εκτός έδρας αγώνων, αλλά και στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στο Ιβανώφειο, στάθηκε στις δηλώσεις του ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Ηρακλή στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL.

Ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων» στάθηκε στον έλεγχο του ρυθμού από τη δεύτερη περίοδο και μετά, εξήρε την προσπάθεια των γηπεδούχων, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για την επιστροφή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στην αγωνιστική δράση.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού:

Για το αποτέλεσμα: «Προφανώς το ζητούμενο ήταν η νίκη. Έχουμε περάσει σε ένα βαρύ πρόγραμμα. Μας φαντάζει το αυριανό ρεπό και το γεγονός ότι παίζουμε την Παρασκευή είναι σαν να είμαστε διακοπές. Έχουμε παίξει έξι παιχνίδια σε εννιά μέρες ως τώρα, όλα εκτός έδρας, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουμε σημάδια κόπωσης και πνευματικής και σωματικής. Εδώ είναι πάντα δύσκολο να παίζεις. Είναι ένα χαμηλοτάβανο γήπεδο, που έχει πάρα πολύ φανατισμό και καπνό. Δεν γίνεται να παιχτεί κάτω από νορμάλ συνθήκες ένα παιχνίδι. Νομίζω ότι το παιχνίδι το ελέγξαμε καλά, εκτός από το πρώτο δεκάλεπτο ούτε αμυντικά και επιθετικά. Είχαμε ευκαιρία να τελειώσουμε το ματς με μεγάλη διαφορά. Στο τέλος περπατούσαμε, δώσαμε μπάλες στα χέρια τους Ο Ηρακλής πάλεψε, δεν είχε τίποτα να χάσει και μπράβο του, έχασε με μία τιμητική διαφορά».

Για την προσαρμογή των νέων παικτών: «Το να έχουμε ενισχυθεί και να έχουμε πάει προς τα πάνω πρέπει να αποδειχτεί στην πράξη, από νίκες και τίτλους. Κερδίσαμε τον πρώτο τίτλο της σεζόν και πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Έχουμε πάρει παίκτες ποιοτικούς παίκτες. Είναι διαφορετικό να μάθεις να παίζεις πώς παίζουμε και διαφορετικό να επιβάλεις την παρουσία σου με το ταλέντο σου. Το πιο θετικό είναι ότι γύρισε ο Μιλουτίνοβ και αγωνίστηκε για ένα μεγάλο διάστημα. Περιμένουμε και τον Μοντέρο που ήταν άρρωστος για να ετοιμαστούμε για το παιχνίδι της Παρασκευής».