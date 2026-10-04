Ηρακλής - Ολυμπιακός 68-78: Με πρωταγωνιστή ΜακΙντάιρ μπήκε με το «δεξί» στο πρωτάθλημα

Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του στην πρεμιέρα του στη Stoiximan GBL, καθώς πέρασε από το «καυτό» Ιβανώφειο, επικρατώντας με 78-68 του μαχητικού και άκρως ανταγωνιστικού Ηρακλή.

Για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, από την οποία απουσίασε ο Ζαν Μοντέρο λόγω ίωσης, ξεχώρισε ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, με τον Αμερικανό γκαρντ να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με 12 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ, αλλά και ο Σάσα Βεζένκοφ με 14 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Από την άλλη, το σύνολο του Ζόραν Λούκιτς πάλεψε γενναία κόντρα σε μια σαφώς πιο ποιοτική ομάδα, με τους Λεκιού και Ντιαρά να ξεχωρίζουν με 19 και 16 πόντους αντίστοιχα. Άξιος συμπαραστάτης τους και ο Κλίβελαντ Μέλβιν με 11 και 8 ριμπάουντ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ηρακλής μπήκε δυναμικά στην πρώτη περίοδο, με τους γηπεδούχους να παίρνουν από νωρίς τα ηνία του αγώνα με 9-2 στηριζόμενοι στην επιθετική αιχμή του Μέλβιν. Ο Ολυμπιακός παρουσίασε νωθρό πρόσωπο και χαμηλά ποσοστά ευστοχίας.

Εκμεταλλευόμενος την αμυντική αστάθεια των φιλοξενούμενων, ο Ηρακλής διατήρησε τον σταθερό έλεγχο του ρυθμού και διεύρυνε την υπέρ του διαφορά στο +11 (25-14) με εύστοχα τρίποντα των Ντιαρά και ΛεΚιού, με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 25-15 υπέρ του «Γηραιού».

Ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση για το κακό ξεκίνημα στη δεύτερη περίοδο, με τους «ερυθρόλευκους» να ανεβάζουν κατακόρυφα την απόδοσή τους και να επιβάλλουν πλήρως τον ρυθμό τους. Με μπροστάρη τον ΜακΙντάιρ, ο οποίος παρουσιάστηκε μεταμορφωμένος προς το καλύτερο, και τις ουσιαστικές λύσεις των Παπανικολάου και Βεζένκοφ, οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν ένα εντυπωσιακό σερί 14-0, μετατρέποντας το εις βάρος τους σκορ σε προβάδισμα (27-33).

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα εκμεταλλεύτηκε το ανοιχτό γήπεδο, πίεσε στην άμυνα και βρήκε εύκολους πόντους στον αιφνιδιασμό, φτάνοντας τη διαφορά μέχρι και το +10 (32-42). Με ένα επιμέρους 11-31 στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι Πειραιώτες πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 36-46.

Με ένα μικρό σερί 6-0, ο Ηρακλής κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στους έξι πόντους (44-50) στην αρχή του δευτέρου μέρους, ωστόσο ο Ολυμπιακός απάντησε άμεσα. Με τρίποντο του Ντόρσεϊ και εξαιρετικές συνεργασίες των ΜακΙντάιρ και Χολ, οι «ερυθρόλευκοι» αποκατέστησαν γρήγορα τη διψήφια απόσταση στο σκορ, εκμεταλλευόμενοι παράλληλα τη φθορά των γηπεδούχων με τα φάουλ.

Με τον ΜακΙντάιρ να... κόβει και να ράβει, ο Ολυμπιακός διατήρησε τα ηνία της αναμέτρησης, ενώ στην εκπνοή της περιόδου, το tip του Μιλουτίνοφ διαμόρφωσε το 50-64 υπέρ των φιλοξενούμενων.

Εκμεταλλευόμενος τα λάθη του Ολυμπιακού, ο Ηρακλής μείωσε στους 11 πόντους με 55-66 στην αρχή της τέταρτης περιόδου. Με jumpshot του Μιλουτίνοφ, τρίποντο του Πλώτα και στη συνέχεια εύστοχο σουτ από τα 6,75 του Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός ανέβασε τη διαφορά για πρώτη φορά στη μέγιστη τιμή της και το +20 (56-76), καθαρίζοντας οριστικά την υπόθεση νίκη.

Στα τελευταία λεπτά η αναμέτρηση απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τους «ερυθρόλευκους» να ρίχνουν στροφές και τους γηπεδούχους να διαμορφώνουν το τελικό 68-78. Παρά την ήττα, ο Ηρακλής παρουσίασε άκρως ανταγωνιστικό πρόσωπο, ενώ ο Ολυμπιακός σφράγισε το πρώτο του θετικό αποτέλεσμα στη Stoiximan GBL, διαχειριζόμενος με ασφάλεια το προβάδισμά του στο φινάλε.

Τα δεκάλεπτα: 25-15, 36-46, 50-64, 68-78

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