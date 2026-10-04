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Η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τις νίκες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της GBL μετά το τέλος της 1ης αγωνιστικής 

Η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τις νίκες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού
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Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα να κάμψει την αντίδραση του Ηρακλή στο Ιβανώφειο ο Ολυμπιακός κέρδισε με 68-78 και ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις του στη φετινή GBL, σβήνοντας παράλληλα το -2 που «κουβαλούσε» από τους περσινούς τελικούς με τον Παναθηναϊκό.

Από την πλευρά του, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες επιβλήθηκε με 103-74 του Βίκου Ιωαννίνων στο Telekom Center Athens.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL

Μύκονος Betsson – ΠΑΟΚ 85-88

Κολοσσός Ρόδου – Δόξα Λευκάδας 91-75

ΑΕΚ – Μαρούσι 91-70

Προμηθέας – Περιστέρι 88-94

Καρδίτσα – Άρης 74-68

Παναθηναϊκός AKTOR – Βίκος Ιωαννίνων 103-74

Ηρακλής – Ολυμπιακός 68-78

Η Βαθμολογία

ΑΕΚ 2 (1-0)

Κολοσσός Ρόδου 2 (1-0)

Περιστέρι Betsson 2 (1-0)

Καρδίτσα 2 (1-0)

ΠΑΟΚ 2 (1-0)

Μύκονος Betsson 1 (0-1)

Προμηθέας 1 (0-1)

Άρης 1 (0-1)

Ηρακλής 1 (0-1)

Δόξα Λευκάδας 1 (0-1)

Μαρούσι 1 (0-1)

Βίκος Ιωαννίνων 1 (0-1)

Παναθηναϊκός 0 (1-0)

Ολυμπιακός 0 (1-0)

*Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ξεκίνησαν με -2 τη φετινή σεζόν λόγω ποινής από τους περυσινούς τελικούς

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Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

  • Περιστέρι Betsson – Ηρακλής (10/10, 15:00)
  • Μαρούσι – Μύκονος Betsson (10/10, 16:00)
  • ΠΑΟΚ – Δόξα Λευκάδας (10/10, 16:00)
  • Καρδίτσα – Βίκος Ιωαννίνων (10/10, 17:00)
  • Άρης – ΑΕΚ (10/10, 17:30)
  • Προμηθέας – Παναθηναϊκός AKTOR (10/10, 19:00)
  • Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου (11/10, 13:00)
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