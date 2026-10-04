Η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τις νίκες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της GBL μετά το τέλος της 1ης αγωνιστικής
Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα να κάμψει την αντίδραση του Ηρακλή στο Ιβανώφειο ο Ολυμπιακός κέρδισε με 68-78 και ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις του στη φετινή GBL, σβήνοντας παράλληλα το -2 που «κουβαλούσε» από τους περσινούς τελικούς με τον Παναθηναϊκό.
Από την πλευρά του, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες επιβλήθηκε με 103-74 του Βίκου Ιωαννίνων στο Telekom Center Athens.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL
Κολοσσός Ρόδου – Δόξα Λευκάδας 91-75
Παναθηναϊκός AKTOR – Βίκος Ιωαννίνων 103-74
Η Βαθμολογία
ΑΕΚ 2 (1-0)
Κολοσσός Ρόδου 2 (1-0)
Περιστέρι Betsson 2 (1-0)
Καρδίτσα 2 (1-0)
ΠΑΟΚ 2 (1-0)
Μύκονος Betsson 1 (0-1)
Προμηθέας 1 (0-1)
Άρης 1 (0-1)
Ηρακλής 1 (0-1)
Δόξα Λευκάδας 1 (0-1)
Μαρούσι 1 (0-1)
Βίκος Ιωαννίνων 1 (0-1)
Παναθηναϊκός 0 (1-0)
Ολυμπιακός 0 (1-0)
*Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ξεκίνησαν με -2 τη φετινή σεζόν λόγω ποινής από τους περυσινούς τελικούς
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
- Περιστέρι Betsson – Ηρακλής (10/10, 15:00)
- Μαρούσι – Μύκονος Betsson (10/10, 16:00)
- ΠΑΟΚ – Δόξα Λευκάδας (10/10, 16:00)
- Καρδίτσα – Βίκος Ιωαννίνων (10/10, 17:00)
- Άρης – ΑΕΚ (10/10, 17:30)
- Προμηθέας – Παναθηναϊκός AKTOR (10/10, 19:00)
- Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου (11/10, 13:00)