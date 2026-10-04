Γ’ Εθνική: Ξεχώρισαν Βέροια, Τρίκαλα και Παναχαϊκή - Όλα τα αποτελέσματα

Στον 3ο όμιλο, η Βέροια ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε εύκολα με 4-0 του ΑΣ Βατολάκκου. Η ομάδα της Ημαθίας μπήκε δυνατά στη διοργάνωση και έδειξε από την πρεμιέρα τις διαθέσεις της.

Στον 4ο όμιλο, τα Τρίκαλα έκαναν το 2/2, καθώς πέρασαν νικηφόρα από την έδρα του Ηρακλή Λάρισας με 1-0. Με τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους, διατηρούνται στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας.

Στον 5ο όμιλο, ο Κηφισσός Κάτω Τιθορέας είναι η μοναδική ομάδα που διατηρεί το απόλυτο των βαθμών, καθώς πανηγύρισε σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 4-1 επί της Θήβας.

Εντυπωσιακή ήταν και η Παναχαϊκή στον 6ο όμιλο, με την ιστορική ομάδα να περνάει με το εμφατικό 5-0 από την έδρα του Παναγρινιακού, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της συνέχειας.

Τέλος, στον 8ο όμιλο, ο Απόλλων Σμύρνης πήρε σημαντική νίκη με 1-0 επί της Προοδευτικής και έκανε επίσης το «2 στα 2». Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου μαζί με τη Δόξα Βύρωνα και το Αιγάλεω, έχοντας ξεκινήσει ιδανικά τη φετινή της προσπάθεια.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής στη Γ' Εθνική:

3ος όμιλος:

Βέροια - ΑΣ Βατολάκκου 4-0

Καστοριά - Μακεδονικός Σιάτιστας 0-1

Εορδαϊκός - Δόξα Μασχολουρίου 2-0

Θύελλα Κατσικά - ΠΑΣ Γιάννινα 1-1

Αναγέννηση Άρτας - Νάουσα 3-1

Ρεπό: Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας

4ος όμιλος:

Διγενής Νεοχωρίου - Ανθούπολη 1-3

Ερμής Εξοχής - Ελασσόνα 3-1

Εθνικός Ν. Κεραμιδίου - Ρήγας Φεραίος 1-0

Σαρακηνός Βόλου - Πιερικός 1-0

Ηρακλής Λάρισας - Τρίκαλα 0-1

Ρεπό: AE Kαρίτσας

5ος όμιλος:

Ταμυναϊκός Αλιβερίου - Φωκικός 0-0

Θήβα - Κηφισσός Κάτω Τιθορέας 1-4

Αστέρας Σταυρού - Διαγόρας Αγίας Παρασκευής 0-1

Κατσαντώνης Αγράφων - Αναγέννηση Σχηματαρίου 0-0

ΑΟ Καρύστου - Νέα Αρτάκη 2-0

Ρεπό: ΠΑΣ Λαμία

6ος όμιλος:

Παναγρινιακός - Παναχαϊκή 0-5

Άρης Φιλιατών - Παναιγιάλειος 1-2

Ατρόμητος Πατρών - Λευκίμμη 5-0

Παλληξουριακός - ΠΑΣ Πρέβεζα 1-2

ΑΟ Λεβάντε - ΑΟ Πλαταριάς 0-1

Τηλυκράτης - ΟΦ Αγίου Ματθαίου 0-1

7ος όμιλος:

Κόρινθος - Μιλτιάδης 3-1

8ος όμιλος:

Δόξα Βύρωνα - Απόλλων Καλυθιών 1-0

Ιάλυσος - Αιγάλεω 0-1

Απόλλων Σμύρνης - Προοδευτική 1-0

ΑΕΡ Αφάντου - ΠΑΟ Ρουφ 0-0

Εθνικός - Αμφιάλη 1-1

Ιωνικός - Διαγόρας 0-0

9ος όμιλος:

Ηλιούπολη - Αστέρας Βάρης 1-1

Ηλυσιακός - Σαρωνικός Αναβύσσου 2-0

Αστέρας Μαγούλας - Εθνικός Αστέρας 1-0

Νέα Ιωνία - Αχαρναϊκός 4-0

ΑΕ Μυκόνου - Πανναξιακός (Δευτέρα 05/10 - 13:30)

Ρεπό: Θύελλα Ραφήνας