Γ’ Εθνική: Ξεχώρισαν Βέροια, Τρίκαλα και Παναχαϊκή - Όλα τα αποτελέσματα
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αναμετρήσεων της Κυριακής (04/10) στη 2η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής.
Στον 3ο όμιλο, η Βέροια ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε εύκολα με 4-0 του ΑΣ Βατολάκκου. Η ομάδα της Ημαθίας μπήκε δυνατά στη διοργάνωση και έδειξε από την πρεμιέρα τις διαθέσεις της.
Στον 4ο όμιλο, τα Τρίκαλα έκαναν το 2/2, καθώς πέρασαν νικηφόρα από την έδρα του Ηρακλή Λάρισας με 1-0. Με τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους, διατηρούνται στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας.
Στον 5ο όμιλο, ο Κηφισσός Κάτω Τιθορέας είναι η μοναδική ομάδα που διατηρεί το απόλυτο των βαθμών, καθώς πανηγύρισε σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 4-1 επί της Θήβας.
Εντυπωσιακή ήταν και η Παναχαϊκή στον 6ο όμιλο, με την ιστορική ομάδα να περνάει με το εμφατικό 5-0 από την έδρα του Παναγρινιακού, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της συνέχειας.
Τέλος, στον 8ο όμιλο, ο Απόλλων Σμύρνης πήρε σημαντική νίκη με 1-0 επί της Προοδευτικής και έκανε επίσης το «2 στα 2». Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου μαζί με τη Δόξα Βύρωνα και το Αιγάλεω, έχοντας ξεκινήσει ιδανικά τη φετινή της προσπάθεια.
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής στη Γ' Εθνική:
3ος όμιλος:
Βέροια - ΑΣ Βατολάκκου 4-0
Καστοριά - Μακεδονικός Σιάτιστας 0-1
Εορδαϊκός - Δόξα Μασχολουρίου 2-0
Θύελλα Κατσικά - ΠΑΣ Γιάννινα 1-1
Αναγέννηση Άρτας - Νάουσα 3-1
Ρεπό: Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας
4ος όμιλος:
Διγενής Νεοχωρίου - Ανθούπολη 1-3
Ερμής Εξοχής - Ελασσόνα 3-1
Εθνικός Ν. Κεραμιδίου - Ρήγας Φεραίος 1-0
Σαρακηνός Βόλου - Πιερικός 1-0
Ηρακλής Λάρισας - Τρίκαλα 0-1
Ρεπό: AE Kαρίτσας
5ος όμιλος:
Ταμυναϊκός Αλιβερίου - Φωκικός 0-0
Θήβα - Κηφισσός Κάτω Τιθορέας 1-4
Αστέρας Σταυρού - Διαγόρας Αγίας Παρασκευής 0-1
Κατσαντώνης Αγράφων - Αναγέννηση Σχηματαρίου 0-0
ΑΟ Καρύστου - Νέα Αρτάκη 2-0
Ρεπό: ΠΑΣ Λαμία
6ος όμιλος:
Παναγρινιακός - Παναχαϊκή 0-5
Άρης Φιλιατών - Παναιγιάλειος 1-2
Ατρόμητος Πατρών - Λευκίμμη 5-0
Παλληξουριακός - ΠΑΣ Πρέβεζα 1-2
ΑΟ Λεβάντε - ΑΟ Πλαταριάς 0-1
Τηλυκράτης - ΟΦ Αγίου Ματθαίου 0-1
7ος όμιλος:
Κόρινθος - Μιλτιάδης 3-1
8ος όμιλος:
Δόξα Βύρωνα - Απόλλων Καλυθιών 1-0
Ιάλυσος - Αιγάλεω 0-1
Απόλλων Σμύρνης - Προοδευτική 1-0
ΑΕΡ Αφάντου - ΠΑΟ Ρουφ 0-0
Εθνικός - Αμφιάλη 1-1
Ιωνικός - Διαγόρας 0-0
9ος όμιλος:
Ηλιούπολη - Αστέρας Βάρης 1-1
Ηλυσιακός - Σαρωνικός Αναβύσσου 2-0
Αστέρας Μαγούλας - Εθνικός Αστέρας 1-0
Νέα Ιωνία - Αχαρναϊκός 4-0
ΑΕ Μυκόνου - Πανναξιακός (Δευτέρα 05/10 - 13:30)
Ρεπό: Θύελλα Ραφήνας