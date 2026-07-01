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Μουντιάλ 2026: Στην κορυφή της λίστας των προπονητών με τις περισσότερες νίκες ο Ντεσάν

Ο Ντιντιέ Ντεσάν βρίσκεται πλέον στην κορυφή της λίστας των προπονητών με τις περισσότερες νίκες σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μουντιάλ 2026: Στην κορυφή της λίστας των προπονητών με τις περισσότερες νίκες ο Ντεσάν
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Ο Ντιντιέ Ντεσάν βρίσκεται στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας από το 2012 και έχει ήδη γράψει ιστορία, οδηγώντας την στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2018 στη Ρωσία.

Μετά τη νίκη επί της Σουηδίας για τη φάση των «32», ο 56χρονος τεχνικός έφτασε τις 18 νίκες σε τελικές φάσεις Μουντιάλ, κατακτώντας την κορυφή της σχετικής λίστας και γράφοντας νέο ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γάλλος τεχνικός δεν βρισκόταν στον πάγκο στην αναμέτρηση απέναντι στη Νορβηγία, καθώς είχε μεταβεί στη Γαλλία λόγω του θανάτου της μητέρας του. Ωστόσο, η συγκεκριμένη νίκη πιστώνεται κανονικά στο ενεργητικό του, ανεβάζοντάς τον στις 18 επιτυχίες συνολικά σε Παγκόσμια Κύπελλα.

Η λίστα των προπονητών με τις περισσότερες νίκες σε Μουντιάλ:

1) Ντιντιε Ντεσάν (Γαλλία) – 18 νίκες

2) Χέλμουτ Σεν (Δυτική Γερμανία) – 16 νίκες

3) Λουίς Φελίπε Σκολάρι (Βραζιλία, Πορτογαλία) – 14 νίκες

4) Μάριο Ζαγκάλο (Βραζιλία) –13 νίκες

5) Γιοακίμ Λεβ (Γερμανία) – 12 νίκες

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