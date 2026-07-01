Ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Μπαρτσελόνα ο Κρίστενσεν, που συνδέθηκε με τον Παναθηναϊκό

H παρουσία του Χάνσι Φλικ αποδείχθηκε καθοριστική για το μέλλον του Αντρέας Κρίστενσεν στους «μπλαουγκράνα», σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Ο Γερμανός τεχνικός είχε προσωπική επαφή με τον Κρίστενσεν, εκφράζοντάς του την εμπιστοσύνη του, παρά τα προβλήματα τραυματισμών που τον ταλαιπώρησαν.

Η συζήτηση αυτή οδήγησε σε συμφωνία για συνέχιση της συνεργασίας των δύο πλευρών, με την Μπαρτσελόνα να ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου του Δανού αμυντικού έως το καλοκαίρι του 2028.

Ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν επίσης ότι στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας ο Κρίστενσεν αποδέχθηκε και σημαντική μείωση αποδοχών, η οποία αγγίζει περίπου το 50%, ώστε να διευκολύνει τον σύλλογο στο οικονομικό του πλάνο.

Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες ημέρες ο Δανός αμυντικός ακούστηκε και για τον Παναθηναϊκό.