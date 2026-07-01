Μαρσελίνιο Χουέρτας: Όταν η αγάπη για το μπάσκετ ξεπερνά κάθε λογική

Την ώρα που όλος ο κόσμος ασχολείται με το πού θα πάει ο Λεμπρόν, ένας άλλος 40+ player συνεχίζει ακούραστος την καριέρα του και μάλιστα σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Μαρσελίνιο Χουέρτας στα 43 του χρόνια όχι απλώς επιβιώνει στο κορυφαίο και πιο απαιτητικό πρωτάθλημα της Ευρώπης, την ισπανική ACB, αλλά συνεχίζει να είναι ο απόλυτος μαέστρος της Τενερίφης, αποδεικνύοντας πως η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός.

Ο Μπέντζαμιν Μπάτον του ευρωπαϊκού μπάσκετ επέκτεινε τη συνεργασία του με την ισπανική ομάδα και θα συνεχίσει για ακόμη μια χρονιά να παραδίδει… masterclass στους νεότερους για το πώς πρέπει να παίζεται η θέση του πλεϊμέικερ. Και πως να μην ανανεώσει άλλωστε αφού τη σεζόν που μας πέρασε είχε κατά μέσο όρο 14.1 πόντους, 5.6 ασίστ και 2.3 ριμπάουντ ανά αγώνα σε BCL και ACB.

Το «μυστικό» της αιώνιας νιότης

Ο Χουέρτας αποτελεί το απόλυτο παράδειγμα επαγγελματία αθλητή. Σε μια εποχή που το μπάσκετ γίνεται όλο και πιο αθλητικό, γρήγορο και physical, εκείνος απαντάει με δύο όπλα: την υποδειγματική φροντίδα του κορμιού του και ένα έμφυτο μπασκετικό I.Q. που βλέπει όχι μια αλλά δύο φάσεις μπροστά.

Team captain of Tenerife, Marcelinho Huertas talks during the FIBA Basketball Champions League Final Four tournament press conference in Belgrade, Serbia, 25 April 2024. FIBA Basketball Champions League Final Four tournament will take place from 26 to 28 April 2024 in Belgrade, Serbia. EPA/ANDREJ CUKIC

Μας μαθαίνει με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι αν προσέχεις το σώμα σου και το μυαλό σου «γράφει» πιο γρήγορα από των αντιπάλων, μπορείς να κυριαρχείς στα παρκέ ακόμα και απέναντι σε παιδιά που έχουν κυριολεκτικά τα μισά σου χρόνια.

Ο παράδεισος των Καναρίων και ο «Ρόμπιν» Σερμαντίνι

Τίποτα βέβαια δεν γίνεται τυχαία. Τα τελευταία επτά χρόνια, ο Μαρσελίνιο έχει βρει τον δικό του μπασκετικό παράδεισο στα Κανάρια Νησιά. Εκεί, συνάντησε τον διόσκουρό του, τον Γκιόργκι Σερμαντίνι, με τον οποίο έχουν χτίσει τη δική τους αυτοκρατορία.

Υπό τις οδηγίες του Τσους Βιντορέτα, οι δυο τους έχουν δημιουργήσει ένα από τα πιο αποδοτικά και «fun to watch», φτάνοντας παρέα μέχρι την κορυφή του Basketball Champions League το 2022, ενώ το 2023 ήρθε και η κατάκτηση του Διηπειρωτικού. Το highlight της ιστορίας; Αν προσθέσεις τα χρόνια του 43χρονου Χουέρτας και του Γεωργιανού σέντερ, η ηλικία τους αγγίζει τα 80 χρόνια!

Κι όμως, αυτό το δίδυμο βετεράνων συνεχίζει να κρύβει την μπάλα, να διαλύει τις αντίπαλες άμυνες μέσω του άκρως αποδοτικού pick and roll και να προσφέρει σεμινάρια για το πώς παίζεται η θέση «1» και η θέση «5».

Ο Μαρσελίνιο Χουέρτας δεν είναι απλώς ένας μπασκετμπολίστας που παίζει για τα χρήματα και αρνείται να αποσυρθεί. Ο Βραζιλιάνος αποτελεί πρεσβευτή του αθλήματος, υπενθυμίζοντάς μας πως η αγάπη για το μπάσκετ δεν περιορίζεται στα στενά όρια της ηλικίας.