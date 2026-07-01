Παρελθόν από τη Χάποελ Τελ Αβίβ ο Γιαμ Μάνταρ

Την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιαμ Μάνταρ ανακοίνωσε η Χάποελ Τελ Αβίβ, με τον Ισραηλινό γκαρντ να ενεργοποιεί τη ρήτρα αποδέσμευσης (opt-out) που υπήρχε στο συμβόλαιό του και να αποφασίζει να αποχωρήσει από την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Στην ανακοίνωσή της, η Χάποελ αποκάλυψε πως κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσει τον 24χρονο άσο στο ρόστερ της, καταθέτοντάς του πρόταση για νέο πενταετές συμβόλαιο με απολαβές που, όπως υποστηρίζει, θα αποτελούσαν τις υψηλότερες στην ιστορία του ισραηλινού μπάσκετ.

Ωστόσο, ο Μάνταρ επέλεξε να ασκήσει το opt-out και να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, βάζοντας τέλος στη συνεργασία των δύο πλευρών.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο διεθνής γκαρντ είχε περιορισμένο ρόλο στη EuroLeague, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 3,1 πόντους, 1,1 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ σε περίπου 10 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Η ανακοίνωση της Χάποελ:

«Η Hapoel Tel Aviv επιβεβαιώνει ότι ο Yam Madar ενημέρωσε τον σύλλογο για την απόφασή του να ασκήσει τη ρήτρα αποχώρησης που προβλέπεται στο συμβόλαιό του.

Την τελευταία περίοδο, ο σύλλογος προσπάθησε να καταλήξει σε συμφωνία με τον Γιαμ, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνέχιση της παραμονής του στην Χαποέλ για πέντε επιπλέον σεζόν. Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών, στον Μαντάρ υποβλήθηκε μια οικονομική προσφορά χωρίς προηγούμενο για Ισραηλινό παίκτη, η οποία είναι επίσης εξαιρετικά υψηλή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αντανακλώντας την μεγάλη εκτίμηση που του έχει ο σύλλογος και την σαφή επιθυμία του να τον κρατήσει.

Η προσφορά αυτή ήταν σημαντικά υψηλότερη από οποιαδήποτε άλλη πρόταση έχει ο παίκτης αυτή τη στιγμή.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Γιαμ και του προπονητή, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δύο συζήτησαν τα σχέδια της ομάδας για την επερχόμενη σεζόν και τον ρόλο του Γιαμ στο ρόστερ.

Η συνάντηση διεξήχθη σε θετική ατμόσφαιρα, με τις δύο πλευρές να αποχωρούν ικανοποιημένες, ενώ στον Γιαμ δόθηκε μια σαφής εικόνα του σημαντικού και κεντρικού ρόλου που αναμένεται να διαδραματίσει την επόμενη σεζόν, συμπεριλαμβανομένης της θέσης που του έχει ανατεθεί εντός της ομάδας.

Ο σύλλογος καλαθοσφαίρισης Hapoel IBI Tel Aviv θα συνεχίσει να λειτουργεί με την ίδια φιλοδοξία, αφοσίωση και δίψα για επιτυχία. Θα συνεχίσουμε να χτίζουμε μια ομάδα που εκπροσωπεί τις αξίες μας και αγωνίζεται για κάθε τίτλο».