Ολυμπιακός: «Θέλει συνάντηση με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ»

Μετά τις φήμες για τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός φέρεται να συνδέεται με τον ουκρανό προπονητή Σεργκέι Ρεμπρόφ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.

Ο Ουκρανός δημοσιογράφος Βολοντίμιρ Ζβέροφ αποκάλυψε σε εκπομπή πως και ο Ολυμπιακός κάλεσε τον Ρεμπρόφ για συνάντηση.

“Οι Έλληνες έγραφαν ότι εκπρόσωπος του Ρεμπρόφ είχε συνάντηση με τον Παναθηναϊκό. Από όσο γνωρίζω, υπήρξε και πρόσκληση από τον Ολυμπιακό για συνάντηση”, ανέφερε χαρακτηριστικά.