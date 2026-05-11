Καρέτσας: «Στο στόχαστρο της Γαλατασαράι ο Έλληνας Μέσι»

Στα ραντάρ της Γαλατασαράι βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία.

Στις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα προστέθηκε η Γαλατασαράι, με την Τουρκική ομάδα να προσφέρει κοντά στα 35 εκατομμύρια για να κάνει δικό της τον Έλληνα Μέσι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, Ο Οκάν Μπουρούκ είναι αυτός που θα πάρει την τελική απόφαση για τον Καρέτσα, ο οποίος έχει τραβήξει επίσης τα βλέμματα από πολλούς ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Τη φετινή σεζόν, ο Έλληνας διεθνής σε 48 παιχνίδια με τη φανέλα της Γκενκ μετρά 3 γκολ και 18 ασίστ σε Jupiler League και Europa League.

