Γιανάι: «Θα ήθελα να δω περιφέρεια με Μοντέρο, Μίτσιτς και Μπράιαντ»

Με σχόλιό του ο Όφερ Γιανάι τοποθετήθηκε για τις φήμες για ενδεχόμενη συνεργασία της Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Ζαν Μοντέρο.

Συγκεκριμένα ο ισχυρός άνδρας των Ισραηλινών ανέφερε πως θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δει μια περιφέρεια που θα απαρτίζεται από τους Μοντέρο, Μίτσιτς και τον Ελάιτζα Μπράιαντ, κάνοντας γνωστές τις προθέσεις του για την επόμενη σεζόν.

Αναλυτικά ανέφερε:

«Είμαι πολύ περίεργος να δω μια περιφέρεια που θα περιλαμβάνει τον Ζαν Μοντέρο, τον Βασίλιε Μίτσιτς και τον Ελάιτζα Μπράιαντ».