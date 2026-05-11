ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Οι εξελίξεις «τρέχουν» στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ και μετά τις αποχωρήσεις των Οικονομίδη, Μπουντούρη και Βεζυρτζή, οι ασπρόμαυροι ανακοίνωσαν τα μέλη που απαρτίζουν το νέο Δ.Σ.

Συγκεκριμένα, νέος πρόεδρος ανέλαβε ο Ιωάννης Πετμεζάς, ενώ αντιπρόεδρος ο Νικόλαος Παπαδόπουλος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, μετά από ανασυγκρότηση, έχει ως ακολούθως:

Ιωάννης Πετμεζάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος

Παναγιώτης Ζαμπίτης, Μέλος

Δημήτριος Πατρίδας, Μέλος

Ευάγγελος Τσακμακάς, Μέλος».