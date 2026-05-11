Τάρλατς: Αποχωρεί από τη Μπάγερν Μονάχου

Τέλος από τη θέση του αθλητικού διευθυντή στη Μπάγερν αποτελεί ο Ντράγκαν Τάρλατς όπως γνωστοποίησε ο γερμανικός σύλλογος.

Με ανακοίνωσή τους, οι πρωταθλητές Γερμανίας γνωστοποίησαν ότι ο παλαίμαχος σέντερ θα αποχωρήσει για προσωπικούς λόγούς από το σύλλογο στο τέλος της σεζόν, ύστερα από δύο χρόνια στους Βαυαρούς.

Ο Τάρλατς εντάχθηκε το καλοκαίρι του 2024 ως αθλητικός διευθυντής στο δυναμικό της Μπάγερν, μετά τη θητεία του στην Εθνική Σερβίας.

Από τον Ιούλιο του 2025, κατείχε το ρόλο του αθλητικού διευθυντή στην ομάδα των «Βαυαρών».Ο άνθρωπος που θα διαδεχθεί τον Τάρλατς είναι ο Τόρστεν Λάιμπενατ που μέχρι πρότινως ανήκε στο δυναμικό της Ουλμ.