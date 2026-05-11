Αργεντινή: Ανακοίνωσε τη λίστα της προεπιλογής για το Μουντιάλ 2026 - Ποιο μεγάλο όνομα έμεινε εκτός

Η εθνική ομάδα της Αργεντινής ανακοίνωσε τη Δευτέρα (11/5) τη λίστα με τους 55 ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην προεπιλογή για το Μουντιάλ του 2026 σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως από τις επιλογές του Λιονέλ Σκαλόνι απουσιάζει το όνομα του Πάολο Ντιμπάλα.

Ο 32χρονος μεσοεπιθετικός αντιμετώπισε πολλά προβλήματα τραυματισμού (και) τη φετινή σεζόν με τη Ρόμα, μένοντας εκτός από τα τέλη Ιανουαρίου μέχρι τα μέσα Απριλίου, προχωρώντας και επέμβαση στο γόνατο.

Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες έχει επιστρέψει στη δράση και μάλιστα, χθες, έδωσε ασίστ στο 3-2 της Ρόμα επί της Πάρμα, που τη φέρνει μια ανάσα από το Champions League της νέας σεζόν.

Ο Σκαλόνι φαίνεται πως επέλεξε να στηριχθεί σε ποδοσφαιριστές με μεγαλύτερη αγωνιστική σταθερότητα και διαθεσιμότητα, έχοντας πιθανότατα στο μυαλό του τα συχνά προβλήματα τραυματισμών που έχουν ταλαιπωρήσει τον Ντιμπάλα τα τελευταία χρόνια.

Αναλυτικά η λίστα με την προεπιλογή της Αργεντινής: