Ολυμπιακός: Τέλος… ο Ρεμπρόφ - Τι ισχύει με τον Ουκρανό

Κατηγορηματική ήταν η διάψευση του Ολυμπιακού για τον Σεργκέι Ρεμπρόφ. 

Γιώργος Κυριακόπουλος

Τέλος στο θέμα που προέκυψε από την Ουκρανία αναφορικά με το μέλλον του πρώην, πλέον, Ομοσπονδιακού τεχνικού της χώρας, βάζει ο Ολυμπιακός, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» ξεκαθάρισαν πως δεν υφίσταται κανένα θέμα με τον 51χρονο κόουτς.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν τα Μέσα της Ουκρανίας, οι Πειραιώτες είχαν… ζητήσει συνάντηση με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ, προκειμένου να μιλήσουν για το ενδεχόμενο συνεργασίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Μάλιστα, το άρθρο είχε δει το φως της δημοσιότητας λίγο μετά τα σενάρια για τον Παναθηναϊκό.

Ωστόσο, οι άνθρωποι του συλλόγου του Μεγάλου Λιμανιού ήταν ξεκάθαροι, αφού τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει κανένα θέμα όχι μόνο με τον Ουκρανό προπονητή, αλλά ούτε με κάποιον άλλον τεχνικό. Άλλωστε, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και για τη νέα σεζόν, το οποίο υπεγράφη πριν μερικούς μήνες.

