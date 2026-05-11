Παναθηναϊκός: Προσπάθεια να έχει κόσμο με ΠΑΟΚ - Ταυτοποιήθηκαν οι οπαδοί που έριξαν κροτίδες

Ο Παναθηναϊκός κατέθεσε αίτηση αναστολής εφαρμογής της απόφασης της ΔΕΑΒ για να παίξει με κόσμο στη Λεωφόρο κόντρα στον ΠΑΟΚ, ενώ θα τιμωρήσει τους οπαδούς που έριξαν κροτίδες με την ΑΕΚ.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε στην ταυτοποίηση των οπαδών που έριξαν τις κροτίδες στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ και οδήγησαν στην απόφαση της ΔΕΑΒ για τιμωρία μιας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών.

Εκτός απο τις ποινικές συνέπειες, η ΠΑΕ αποφάσισε να απαγορεύσει την είσοδό τους στο γήπεδο και να τους στερήσει τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου και διαρκείας.

Επισης, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε αίτηση αναστολής εφαρμογής της απόφασης της ΔΕΑΒ, προκειμένου να δώσει με κόσμο το τελευταίο ματς της σεζόν στη Λεωφόρο.

Η οριστική απόφαση αναμένεται εντός των επόμενων ημερών.

