· ΑΕΚ · Ρέιντζερς

Μεταγραφές, ΑΕΚ: Η Ρέιντζερς επανέρχεται για τον Τζέιμς Πένραϊς

Στη λίστα της Ρέιντζερς παραμένει ο Τζέιμς Πένραϊς μετά την εξαιρετική σεζόν που πραγματοποίησε με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Μεταγραφές, ΑΕΚ: Η Ρέιντζερς επανέρχεται για τον Τζέιμς Πένραϊς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ρέιντζερς φαίνεται πως εξετάζει εκ νέου την περίπτωση του Τζέιμς Πένραϊς, μετά την εντυπωσιακή σεζόν που πραγματοποίησε ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ με την ΑΕΚ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της σκωτσέζικης Herald, η ομάδα της Γλασκώβης σκέφτεται να επαναφέρει το ενδιαφέρον της για τον 27χρονο αμυντικό ενόψει της θερινής μεταγραφικής περιόδου.

Ο Πένραϊς ολοκλήρωσε την πρώτη του χρονιά στην Ελλάδα κατακτώντας το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ, πανηγυρίζοντας παράλληλα τον πρώτο σημαντικό τίτλο της καριέρας του.

Ο πρώην παίκτης της Χαρτς αποτέλεσε μία από τις πιο σταθερές επιλογές της Ένωσης μέσα στη σεζόν, καταγράφοντας 32 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Παρότι στο ντέρμπι τίτλου με τον Παναθηναϊκό έμεινε στον πάγκο, η συνολική εικόνα του μέσα στη χρονιά φαίνεται πως έχει επαναφέρει το όνομά του ψηλά στη λίστα της Ρέιντζερς, η οποία είχε ασχοληθεί μαζί του και στο παρελθόν.

Η κατάκτηση της Stoiximan Super League από την ΑΕΚ, δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε, εξασφάλισε στην ομάδα θέση στα playoffs του Champions League, γεγονός που ανέβασε ακόμη περισσότερο τις μετοχές του Σκωτσέζου μπακ.

Όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, ο Πένραϊς έχει προσαρμοστεί πλήρως στο ελληνικό ποδόσφαιρο και παρουσιάζει σημαντική αγωνιστική πρόοδο, κάτι που διατηρεί ζωντανό το ενδιαφέρον της Ρέιντζερς ενόψει καλοκαιριού.

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
22:07 OPINION

Δεν χρειάζεται να ακολουθείς χνάρια, αρκεί να φτιάξεις το δικό σου σωστό δρόμο

21:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Φιέστα τίτλου στους δρόμους της Βαρκελώνης - Με τσιγάρο στο χέρι ο Σέζνι

21:30 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Επιστροφή Γιακουμάκη και Σάντσες για ΑΕΚ

21:28 SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, ΑΕΚ: Η Ρέιντζερς επανέρχεται για τον Τζέιμς Πένραϊς

21:07 EUROLEAGUE

Euroleague: Τι πρέπει να κάνουν όσοι έχουν πάρει εισιτήρια για το Final Four του «T-Center Athens»

20:45 SUPER LEAGUE

Μεντιλίμπαρ: «Δύσκολα με Παναθηναϊκό ο Ποντένσε»

20:22 MUNDIAL

Βοσνία: Ανακοίνωσε αποστολή για το Μουντιάλ

19:51 MUNDIAL

Αργεντινή: Ανακοίνωσε τη λίστα της προεπιλογής για το Μουντιάλ 2026 - Ποιο μεγάλο όνομα έμεινε εκτός

19:51 NBA

Σαράνια: «Ανοιχτοί σε προτάσεις για τον Αντετοκούνμπο οι Μιλγουόκι Μπακς»

19:46 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Προσπάθεια να έχει κόσμο με ΠΑΟΚ - Ταυτοποιήθηκαν οι οπαδοί που έριξαν κροτίδες

19:46 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Τέλος… ο Ρεμπρόφ - Τι ισχύει με τον Ουκρανό

19:24 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Τεράστια ζήτηση για εισιτήρια του Final Four

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας