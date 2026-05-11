Μεταγραφές, ΑΕΚ: Η Ρέιντζερς επανέρχεται για τον Τζέιμς Πένραϊς

Η Ρέιντζερς φαίνεται πως εξετάζει εκ νέου την περίπτωση του Τζέιμς Πένραϊς, μετά την εντυπωσιακή σεζόν που πραγματοποίησε ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ με την ΑΕΚ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της σκωτσέζικης Herald, η ομάδα της Γλασκώβης σκέφτεται να επαναφέρει το ενδιαφέρον της για τον 27χρονο αμυντικό ενόψει της θερινής μεταγραφικής περιόδου.

Ο Πένραϊς ολοκλήρωσε την πρώτη του χρονιά στην Ελλάδα κατακτώντας το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ, πανηγυρίζοντας παράλληλα τον πρώτο σημαντικό τίτλο της καριέρας του.

Ο πρώην παίκτης της Χαρτς αποτέλεσε μία από τις πιο σταθερές επιλογές της Ένωσης μέσα στη σεζόν, καταγράφοντας 32 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Παρότι στο ντέρμπι τίτλου με τον Παναθηναϊκό έμεινε στον πάγκο, η συνολική εικόνα του μέσα στη χρονιά φαίνεται πως έχει επαναφέρει το όνομά του ψηλά στη λίστα της Ρέιντζερς, η οποία είχε ασχοληθεί μαζί του και στο παρελθόν.

Η κατάκτηση της Stoiximan Super League από την ΑΕΚ, δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε, εξασφάλισε στην ομάδα θέση στα playoffs του Champions League, γεγονός που ανέβασε ακόμη περισσότερο τις μετοχές του Σκωτσέζου μπακ.

Όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, ο Πένραϊς έχει προσαρμοστεί πλήρως στο ελληνικό ποδόσφαιρο και παρουσιάζει σημαντική αγωνιστική πρόοδο, κάτι που διατηρεί ζωντανό το ενδιαφέρον της Ρέιντζερς ενόψει καλοκαιριού.