Ταεκβοντό: Χρυσό μετάλλιο για τη Στέλλα Μαρεντάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Η Στέλλα Μαρεντάκη κατέκτησε την πρώτη θέση στα -67 κιλά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταεκβοντό στο Μόναχο, χαρίζοντας στην Ελλάδα μία σπουδαία διάκριση.

Στην κορυφή της Ευρώπης ανέβηκε η Στέλλα Μαρεντάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταεκβοντό που διεξάγεται στο Μόναχο, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα -67 κιλά και τον σημαντικότερο τίτλο της καριέρας της σε επίπεδο γυναικών.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πραγματοποίησε εντυπωσιακή πορεία μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης. Στη φάση των «16» επικράτησε με 2-0 της Τουρκάλας Ιζίλ Ζαφέρ, ενώ στα προημιτελικά ξεπέρασε το εμπόδιο της Κροάτισσας Ντόρις Πόλε.

Στον ημιτελικό, η Μαρεντάκη νίκησε με 2-0 τη Σέρβα Αλεξάντρα Πέρισιτς, αργυρή Ολυμπιονίκη, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Απέναντι στην Ουγγαρέζα Λουάνα Μάρτον, η Ελληνίδα αθλήτρια μπήκε δυναμικά από τα πρώτα δευτερόλεπτα και επέβαλε τον ρυθμό της. Παρά το προσωρινό 4-4, κυριάρχησε στη συνέχεια του πρώτου γύρου, τον οποίο κατέκτησε με 16-6.

Η εικόνα δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο μέρος, με τη Μαρεντάκη να διατηρεί τον πλήρη έλεγχο και να φτάνει σε άνετη επικράτηση με 29-5, «κλειδώνοντας» τη νίκη με 2-0 και το χρυσό μετάλλιο.

Κοντά σε διάκριση βρέθηκαν και οι Αποστόλης Παναγόπουλος και Μελίνα Γεωργίου, οι οποίοι ολοκλήρωσαν την πορεία τους στα προημιτελικά, μένοντας για λίγο εκτός μεταλλίων.

