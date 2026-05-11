· Παναθηναϊκός

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Πρόταση για Βούκοτιτς - Τα δεδομένα του deal

Σερβικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Παναθηναϊκός κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Παρτίζαν για την απόκτηση του Μίλαν Βούκοτιτς.

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Πρόταση για Βούκοτιτς - Τα δεδομένα του deal
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μεταγραφικό σενάριο από τη Σερβία φέρνει τον Παναθηναϊκό να κινείται για την απόκτηση του Μίλαν Βούκοτιτς από την Παρτίζαν. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα δημοσιεύματα, οι «πράσινοι» έχουν καταθέσει επίσημη πρόταση ύψους 3 εκατ. ευρώ για τον διεθνή μέσο από το Μαυροβούνιο.

Όπως σημειώνεται, η Παρτίζαν αξιώνει περίπου 6 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή, με τις επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές να βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Βούκοτιτς ανήκει στους «ασπρόμαυρους» από τον Ιανουάριο του 2025. Γεννήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2002 στην Ποντγκόριτσα και είναι διεθνής με την εθνική ομάδα του Μαυροβουνίου, μετρώντας 11 συμμετοχές.

Ο δεξιοπόδαρος χαφ έχει ύψος 1,78 μ. και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει φορέσει τις φανέλες της Μπούντοτσνοστ, της ομάδας Νέων της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, αλλά και των Μόσταρ, Σεζάνα και Ίσκρα.

Με την Παρτίζαν αγωνίζεται κυρίως ως «οκτάρι» και συνολικά έχει καταγράψει 57 συμμετοχές, με απολογισμό 12 γκολ και 11 ασίστ. Η φετινή σεζόν αποτελεί μέχρι στιγμής την πιο παραγωγική της καριέρας του, καθώς σε 39 εμφανίσεις μετράει 8 γκολ και 8 ασίστ.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:49 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ: Ετοιμάζει μνημείο προς τιμήν του Ντιόγκο Ζότα

23:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA: Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές των τελικών - Ο Ζίμπερτ σφυρίζει του Champions League

23:01 MUNDIAL

Βραζιλία: Στην προεπιλογή της «Σελεσάο» για το Μουντιάλ ο Νεϊμάρ

22:38 SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Πρόταση για Βούκοτιτς - Τα δεδομένα του deal

22:15 ΣΠΟΡ

Ταεκβοντό: Χρυσό μετάλλιο για τη Στέλλα Μαρεντάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

22:07 OPINION

Δεν χρειάζεται να ακολουθείς χνάρια, αρκεί να φτιάξεις το δικό σου σωστό δρόμο

21:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Φιέστα τίτλου στους δρόμους της Βαρκελώνης - Με τσιγάρο στο χέρι ο Σέζνι

21:30 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Επιστροφή Γιακουμάκη και Σάντσες για ΑΕΚ

21:28 SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, ΑΕΚ: Η Ρέιντζερς επανέρχεται για τον Τζέιμς Πένραϊς

21:07 EUROLEAGUE

Euroleague: Τι πρέπει να κάνουν όσοι έχουν πάρει εισιτήρια για το Final Four του «T-Center Athens»

20:45 SUPER LEAGUE

Μεντιλίμπαρ: «Δύσκολα με Παναθηναϊκό ο Ποντένσε»

20:22 MUNDIAL

Βοσνία: Ανακοίνωσε αποστολή για το Μουντιάλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας