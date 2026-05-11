Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Πρόταση για Βούκοτιτς - Τα δεδομένα του deal

Μεταγραφικό σενάριο από τη Σερβία φέρνει τον Παναθηναϊκό να κινείται για την απόκτηση του Μίλαν Βούκοτιτς από την Παρτίζαν. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα δημοσιεύματα, οι «πράσινοι» έχουν καταθέσει επίσημη πρόταση ύψους 3 εκατ. ευρώ για τον διεθνή μέσο από το Μαυροβούνιο.

Όπως σημειώνεται, η Παρτίζαν αξιώνει περίπου 6 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή, με τις επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές να βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Βούκοτιτς ανήκει στους «ασπρόμαυρους» από τον Ιανουάριο του 2025. Γεννήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2002 στην Ποντγκόριτσα και είναι διεθνής με την εθνική ομάδα του Μαυροβουνίου, μετρώντας 11 συμμετοχές.

Ο δεξιοπόδαρος χαφ έχει ύψος 1,78 μ. και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει φορέσει τις φανέλες της Μπούντοτσνοστ, της ομάδας Νέων της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, αλλά και των Μόσταρ, Σεζάνα και Ίσκρα.

Με την Παρτίζαν αγωνίζεται κυρίως ως «οκτάρι» και συνολικά έχει καταγράψει 57 συμμετοχές, με απολογισμό 12 γκολ και 11 ασίστ. Η φετινή σεζόν αποτελεί μέχρι στιγμής την πιο παραγωγική της καριέρας του, καθώς σε 39 εμφανίσεις μετράει 8 γκολ και 8 ασίστ.