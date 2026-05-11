Μπαρτσελόνα: Φιέστα τίτλου στους δρόμους της Βαρκελώνης - Με τσιγάρο στο χέρι ο Σέζνι

Σε γιορτινούς ρυθμούς κινήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας η Βαρκελώνη, με χιλιάδες φίλους της Μπαρτσελόνα να βγαίνουν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν μαζί με την ομάδα του Χάνσι Φλικ την κατάκτηση της LaLiga.

Οι «μπλαουγκράνα» πανηγύρισαν το φετινό πρωτάθλημα, έχοντας ήδη κατακτήσει και το Super Cup Ισπανίας, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο το νταμπλ στη σεζόν.

Η εξασφάλιση του τίτλου στη LaLiga ήρθε μετά τη νίκη με 2-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο «Καμπ Νόου», αποτέλεσμα που «κλείδωσε» την κορυφή για τους Καταλανούς.

Η αποστολή της Μπαρτσελόνα έκανε τον γύρο της πόλης με ανοιχτό λεωφορείο, γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο, σε μία ακόμη φιέστα για την επιτυχία της ομάδας.

Από τους πρωταγωνιστές των πανηγυρισμών ήταν και ο Βόιτσιεχ Σέζνι, ο οποίος έκλεψε την παράσταση, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του τίτλου με τσιγάρο στο χέρι, κάτι που αποτελεί γνωστή συνήθειά του.

Παράλληλα, από τα ηχεία του πούλμαν ακουγόταν και το «Hey Jude», σε μια κίνηση που αρκετοί συνέδεσαν με χιουμοριστική αναφορά προς τον Τζουντ Μπέλιγχαμ.