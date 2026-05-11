Βραζιλία: Στην προεπιλογή της «Σελεσάο» για το Μουντιάλ ο Νεϊμάρ

Στην προεπιλογή της Εθνικής Βραζιλίας για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο βρίσκεται ο Νεϊμάρ, με τον Κάρλο Αντσελότι να τον συμπεριλαμβάνει στη λίστα με τους 55 ποδοσφαιριστές.

Την λίστα της προεπιλογής για το Μουτνιάλ έκανε γνωστή η Βραζιλία, με τον Κάρλο Αντσελότι να συμπεριλαμβάνει στους 55 ποδοσφαιριστές τον Νεϊμάρ.

Ο Βραζιλιάνος ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε και μοιάζει να είναι κανονικά στα πλάνα του Ιταλού προπονητή ενόψει Μουντιάλ.

Ο 34χρονος εξτρέμ, αγωνίζεται τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Σάντος στο Brasileirao, και θα έχει μια ευκαιρία το καλοκαίρι να αγωνιστεί ίσως και για τελευταία φορά σε μεγάλη διοργάνωση με την «σελεσάο».

