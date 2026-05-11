Λίβερπουλ: Ετοιμάζει μνημείο προς τιμήν του Ντιόγκο Ζότα

Μνημείο ετοιμάζεται να χτίσει έξω από το Άνφιλντ η Λίβερπουλ, με σκοπό να τιμήσει τον Ντιόγκο Ζότα που τόσο άδικα έφυγε από τη ζωή σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το περασμένο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά πρόκειται για ένα γλυπτό σε σχήμα καρδιάς, το οποίο θα έχει τους αριθμούς 20 και 30, τα δύο νούμερα που φορούσαν τα αδέρφια στην καριέρα τους.

Το μνημείο θα τοποθετηθεί στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, δίνοντας τη δυνατότητα στους φίλους της Λίβερπουλ να αφήνουν λουλούδια και να αποτίουν τον δικό τους φόρο τιμής στους δύο αδικοχαμένους άνδρες.