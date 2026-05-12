La Liga: «Χρυσός» βαθμός για την Τζιρόνα στο φινάλε - Αποτελέσματα και βαθμολογία
Η Τζιρόνα απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τη Ράγιο Βαγιεκάνο και έκανε σημαντικό βήμα παραμονής στη La Liga.
Πολύτιμο βαθμό στη μάχη για την παραμονή πήρε η Τζιρόνα, η οποία απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο «Βαγιέκας», στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 35η αγωνιστική της La Liga.
Οι Καταλανοί βρέθηκαν κοντά στην ήττα όταν ο Αλεμάο άνοιξε το σκορ για τη Ράγιο στο 86’, όμως ο Στουάνι έδωσε τη λύση στο 90’, χαρίζοντας στην ομάδα του έναν πολύ σημαντικό βαθμό.
Με το αποτέλεσμα αυτό, η Τζιρόνα απομακρύνθηκε από τη ζώνη κινδύνου και βρίσκεται πλέον στο +2 από την Αλαβές, τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος της σεζόν.
Τα αποτελέσματα της 35ης αγωνιστικής:
- Λεβάντε – Οσασούνα 3-2 (35’, 37’ Βίκτορ Γκαρσία, 90’ Ετα Εγιόνγκ – 3’ αυτ. Τόλιαν, 11’ Μπούντιμιρ)
- Έλτσε – Αλαβές 1-1 (72’ Άλβαρο Ροντρίγκες – 51’ πεν. Τόνι Μαρτίνεθ)
- Σεβίλλη – Εσπανιόλ 2-1 (82’ Καστρίν, 90+1’ Άνταμς – 56’ Ντόλαν)
- Ατλέτικο Μαδρίτης – Θέλτα 0-1 (62’ Μπόρχα Ιγκλέσιας)
- Σοσιεδάδ – Μπέτις 2-2 (79’ Όσκαρσον, 90+1’ πεν. Ογιαρθάμπαλ – 39’ Άντονι, 47’ Εζαλζουλί)
- Μαγιόρκα – Βιγιαρεάλ 1-1 (45+2’ Μουρίτσι – 31’ πεν. Αγιόθε Πέρεθ)
- Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βαλένθια 0-1 (72’ Σαντίκ)
- Οβιέδο – Χετάφε 0-0
- Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-0 (9’ Ράσφορντ, 18’ Τόρες)
- Ράγιο Βαγιεκάνο – Τζιρόνα 1-1 (86’ Αλεμάο – 90’ Στουάνι)
Η βαθμολογία (σε 35 αγώνες)
- Μπαρτσελόνα 91 -Πρωταθλήτρια --Champions League-
- Ρεάλ Μαδρίτης 77 -Champions League-
- Βιγιαρεάλ 69 -Champions League-
- Ατλέτικο Μαδρίτης 63 -Champions League-
- Μπέτις 54
- Θέλτα 50
- Χετάφε 45
- Ρεάλ Σοσιεδάδ 44 -Europa League-
- Αθλέτικ Μπιλμπάο 44
- Ράγιο Βαγιεκάνο 43
- Οσασούνα 42
- Βαλένθια 42
- Σεβίλλη 40
- Μαγιόρκα 39
- Εσπανιόλ 39
- Έλτσε 39
- Τζιρόνα 39
- Αλαβές 37
- Λεβάντε 36
- Οβιέδο 29