La Liga: «Χρυσός» βαθμός για την Τζιρόνα στο φινάλε - Αποτελέσματα και βαθμολογία

Η Τζιρόνα απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τη Ράγιο Βαγιεκάνο και έκανε σημαντικό βήμα παραμονής στη La Liga.

Πολύτιμο βαθμό στη μάχη για την παραμονή πήρε η Τζιρόνα, η οποία απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο «Βαγιέκας», στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 35η αγωνιστική της La Liga.

Οι Καταλανοί βρέθηκαν κοντά στην ήττα όταν ο Αλεμάο άνοιξε το σκορ για τη Ράγιο στο 86’, όμως ο Στουάνι έδωσε τη λύση στο 90’, χαρίζοντας στην ομάδα του έναν πολύ σημαντικό βαθμό.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η Τζιρόνα απομακρύνθηκε από τη ζώνη κινδύνου και βρίσκεται πλέον στο +2 από την Αλαβές, τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος της σεζόν.

Τα αποτελέσματα της 35ης αγωνιστικής:

  • Λεβάντε – Οσασούνα 3-2 (35’, 37’ Βίκτορ Γκαρσία, 90’ Ετα Εγιόνγκ – 3’ αυτ. Τόλιαν, 11’ Μπούντιμιρ)
  • Έλτσε – Αλαβές 1-1 (72’ Άλβαρο Ροντρίγκες – 51’ πεν. Τόνι Μαρτίνεθ)
  • Σεβίλλη – Εσπανιόλ 2-1 (82’ Καστρίν, 90+1’ Άνταμς – 56’ Ντόλαν)
  • Ατλέτικο Μαδρίτης – Θέλτα 0-1 (62’ Μπόρχα Ιγκλέσιας)
  • Σοσιεδάδ – Μπέτις 2-2 (79’ Όσκαρσον, 90+1’ πεν. Ογιαρθάμπαλ – 39’ Άντονι, 47’ Εζαλζουλί)
  • Μαγιόρκα – Βιγιαρεάλ 1-1 (45+2’ Μουρίτσι – 31’ πεν. Αγιόθε Πέρεθ)
  • Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βαλένθια 0-1 (72’ Σαντίκ)
  • Οβιέδο – Χετάφε 0-0
  • Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-0 (9’ Ράσφορντ, 18’ Τόρες)
  • Ράγιο Βαγιεκάνο – Τζιρόνα 1-1 (86’ Αλεμάο – 90’ Στουάνι)

Η βαθμολογία (σε 35 αγώνες)

  1. Μπαρτσελόνα 91 -Πρωταθλήτρια --Champions League-
  2. Ρεάλ Μαδρίτης 77 -Champions League-
  3. Βιγιαρεάλ 69 -Champions League-
  4. Ατλέτικο Μαδρίτης 63 -Champions League-
  5. Μπέτις 54
  6. Θέλτα 50
  7. Χετάφε 45
  8. Ρεάλ Σοσιεδάδ 44 -Europa League-
  9. Αθλέτικ Μπιλμπάο 44
  10. Ράγιο Βαγιεκάνο 43
  11. Οσασούνα 42
  12. Βαλένθια 42
  13. Σεβίλλη 40
  14. Μαγιόρκα 39
  15. Εσπανιόλ 39
  16. Έλτσε 39
  17. Τζιρόνα 39
  18. Αλαβές 37
  19. Λεβάντε 36
  20. Οβιέδο 29
