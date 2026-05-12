La Liga: «Χρυσός» βαθμός για την Τζιρόνα στο φινάλε - Αποτελέσματα και βαθμολογία

Πολύτιμο βαθμό στη μάχη για την παραμονή πήρε η Τζιρόνα, η οποία απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο «Βαγιέκας», στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 35η αγωνιστική της La Liga.

Οι Καταλανοί βρέθηκαν κοντά στην ήττα όταν ο Αλεμάο άνοιξε το σκορ για τη Ράγιο στο 86’, όμως ο Στουάνι έδωσε τη λύση στο 90’, χαρίζοντας στην ομάδα του έναν πολύ σημαντικό βαθμό.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η Τζιρόνα απομακρύνθηκε από τη ζώνη κινδύνου και βρίσκεται πλέον στο +2 από την Αλαβές, τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος της σεζόν.

Τα αποτελέσματα της 35ης αγωνιστικής:

Λεβάντε – Οσασούνα 3-2 (35’, 37’ Βίκτορ Γκαρσία, 90’ Ετα Εγιόνγκ – 3’ αυτ. Τόλιαν, 11’ Μπούντιμιρ)

(72’ Άλβαρο Ροντρίγκες – 51’ πεν. Τόνι Μαρτίνεθ) Σεβίλλη – Εσπανιόλ 2-1 (82’ Καστρίν, 90+1’ Άνταμς – 56’ Ντόλαν)

(62’ Μπόρχα Ιγκλέσιας) Σοσιεδάδ – Μπέτις 2-2 (79’ Όσκαρσον, 90+1’ πεν. Ογιαρθάμπαλ – 39’ Άντονι, 47’ Εζαλζουλί)

(45+2’ Μουρίτσι – 31’ πεν. Αγιόθε Πέρεθ) Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βαλένθια 0-1 (72’ Σαντίκ)

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-0 (9’ Ράσφορντ, 18’ Τόρες)

Η βαθμολογία (σε 35 αγώνες)