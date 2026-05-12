Serie A: Έπαθε… Μίλαν η Νάπολι - Μεγάλο «διπλό» της Μπολόνια στο «Ντιέγκο Μαραντόνα»

Στα... βήματα της Μίλαν κινήθηκε και η Νάπολι στο φινάλε της 36ης αγωνιστικής της Serie A, καθώς γνώρισε απρόσμενη ήττα 3-2 από την Μπολόνια στο «Ντιέγκο Μαραντόνα».

Οι «παρτενοπέι» έχασαν σημαντική ευκαιρία να εξασφαλίσουν από τώρα την παρουσία τους στη League Phase του Champions League, απέναντι σε μία Μπολόνια χωρίς ιδιαίτερο βαθμολογικό κίνητρο.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων πριν από το 35ο λεπτό, χάρη στα γκολ των Μπερναρντέσκι και Ορσολίνι.

Η Νάπολι αντέδρασε λίγο πριν από την ανάπαυλα με τον Ντι Λορέντσο, ενώ στο 48’ ο Άλισον Σάντος έφερε το ματς στα ίσα. Ωστόσο, στις καθυστερήσεις ο Ρόου χάρισε τη νίκη στην Μπολόνια, διαμορφώνοντας το τελικό 3-2.

Τα αποτελέσματα της 36ης αγωνιστικής:

Τορίνο-Σασουόλο 2-1 (66΄ Σιμεόνε, 71΄ Πέντερσεν - 51΄ Τόρστβεντ)

(66΄ Σιμεόνε, 71΄ Πέντερσεν - 51΄ Τόρστβεντ) Κάλιαρι-Ουντινέζε 0-2 (56΄ Μπούκσα, 96΄ Γκεϊ)

(56΄ Μπούκσα, 96΄ Γκεϊ) Λάτσιο-Ίντερ 0-3 (6΄ Μαρτίνες, 39΄ Σούσιτς, 76΄ Μχιταριάν)

(6΄ Μαρτίνες, 39΄ Σούσιτς, 76΄ Μχιταριάν) Λέτσε-Γιουβέντους 0-1 (1΄ Βλάχοβιτς)

(1΄ Βλάχοβιτς) Βερόνα-Κόμο 0-1 (71΄ Δουβίκας)

(71΄ Δουβίκας) Κρεμονέζε-Πίζα 3-0 (31΄ Βάρντι, 51΄ Μπονατσόλι, 86΄ Οκερέκε)

(31΄ Βάρντι, 51΄ Μπονατσόλι, 86΄ Οκερέκε) Φιορεντίνα-Τζένοα 0-0

Πάρμα-Ρόμα 2-3 (47΄ Στρεφέτσα, 87΄ Κεϊτά - 22΄, 90+11΄πεν. Μάλεν, 90+4΄ Ρενς)

(47΄ Στρεφέτσα, 87΄ Κεϊτά - 22΄, 90+11΄πεν. Μάλεν, 90+4΄ Ρενς) Μίλαν-Αταλάντα 2-3 (88' Πάβλοβιτς, 90'+4 Νκουνκού - 7' Έντερσον, 29' Τζαπακόστα, 52' Ρασπάντορι)

(88' Πάβλοβιτς, 90'+4 Νκουνκού - 7' Έντερσον, 29' Τζαπακόστα, 52' Ρασπάντορι) Νάπολι-Μπολόνια 2-3 (45'+2 Ντι Λορέντσο, 48' Άλισον Σάντος - 10' Μπερναρντέσκι, 34' πέν. Ορσολίνι, 90'+1 Ρόου)

Η βαθμολογία (σε 36 αγώνες)