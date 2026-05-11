UEFA: Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές των τελικών - Ο Ζίμπερτ σφυρίζει του Champions League

Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές για τους τελικούς των Champions League, Europa League και Conference League.

Η UEFA γνωστοποίησε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τους φετινούς ευρωπαϊκούς τελικούς, με τον Ντάνιελ Ζίμπερτ να αναλαμβάνει τον τελικό του Champions League ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Παρί Σεν Ζερμέν, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη.

Ο Γερμανός ρέφερι είχε διευθύνει τη ρεβάνς της Άρσεναλ απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης στα ημιτελικά, αλλά και το πρώτο παιχνίδι των «κανονιέρηδων» με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Γιαν Ζάιντελ και Ράφαελ Φόλτιν, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Ελβετός Σάντρο Σέρερ. Στο VAR θα βρίσκεται ο επίσης Γερμανός Μπάστιαν Ντάνκερτ, με βοηθό τον Ρόμπερτ Σρέντερ.

Για τον τελικό του Europa League, ανάμεσα στη Φράιμπουργκ και την Άστον Βίλα, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, η UEFA επέλεξε τον Γάλλο Φρανσουά Λετεσιέ.

Βοηθοί του θα είναι οι Σιρίλ Μινιέ και Μεχντί Ραχμούνι, στο VAR οι Ζερόμ Μπριζάρ και Γουίλι Ντελαζόντ, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Ισπανός Αλεχάντρο Χοσέ Ερνάντεθ.

Παράλληλα, ο Ιταλός Μαουρίτσιο Μαριάνι ορίστηκε στον τελικό του Conference League, όπου η Κρίσταλ Πάλας θα αντιμετωπίσει τη Ράγιο Βαγεκάνο στις 27 Μαΐου στη Λειψία.

Βοηθοί του θα είναι οι Ντανιέλε Μπιντόνι και Αλμπέρτο Τεγκόνι, στο VAR ο Μάρκο Ντι Μπέλο με βοηθό τον Ντανιέλε Τσίφι, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ.

Τέλος, η Σουηδή Τες Όλοφσον θα διευθύνει τον τελικό του Champions League γυναικών ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Ολιμπίκ Λιονέ, που θα διεξαχθεί στις 23 Μαΐου στο Όσλο.

