Premier League: Έχασε την ευκαιρία η Τότεναμ - Μεγαλώνει το άγχος για παραμονή

Σημαντικό έδαφος στη μάχη για την παραμονή έχασε η Τότεναμ, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Λιντς στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 36η αγωνιστική της Premier League.

Οι «πετεινοί» δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους απέναντι σε μία βαθμολογικά αδιάφορη Λιντς και πλέον συνεχίζουν να βρίσκονται υπό πίεση στις τελευταίες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Ντε Τσέρμπι μπορεί να αύξησε τη διαφορά της στους δύο βαθμούς από τη 18η Γουέστ Χαμ, ωστόσο το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, με αναμετρήσεις απέναντι σε Τσέλσι και Έβερτον.

Από την άλλη, η Γουέστ Χαμ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Νιούκαστλ και στη συνέχεια θα υποδεχθεί τη Λιντς στην τελευταία αγωνιστική.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της 36ης αγωνιστικής:

Λίβερπουλ – Τσέλσι 1-1 (6’ Γκράφενμπερχ – 35’ Φερνάντες)

(6’ Γκράφενμπερχ – 35’ Φερνάντες) Μπράιτον – Γουλβς 3-0 (1’ Χίνσελγουντ, 5’ Ντανκ, 86’ Μίντεχ)

(1’ Χίνσελγουντ, 5’ Ντανκ, 86’ Μίντεχ) Φούλαμ – Μπόρνμουθ 0-1 (53’ Ραγιάν)

(53’ Ραγιάν) Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-0

Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ 3-0 (60’ Ντοκού, 75’ Χάαλαντ, 90+2’ Μαρμούς)

(60’ Ντοκού, 75’ Χάαλαντ, 90+2’ Μαρμούς) Μπέρνλι – Άστον Βίλα 2-2 (9’ Άντονι, 59’ Φλέμινγκ – 42’ Μπάρκλεϊ, 56’ Γουότκινς)

(9’ Άντονι, 59’ Φλέμινγκ – 42’ Μπάρκλεϊ, 56’ Γουότκινς) Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον 2-2 (34’ Σαρ, 77’ Ματετά – 6’ Ταρκόφσκι, 47’ Μπέτο)

(34’ Σαρ, 77’ Ματετά – 6’ Ταρκόφσκι, 47’ Μπέτο) Νότιγχαμ Φόρεστ – Νιούκαστλ 1-1 (88’ Άντερσον – 74’ Μπαρνς)

(88’ Άντερσον – 74’ Μπαρνς) Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ 0-1 (83’ Τροσάρ)

(83’ Τροσάρ) Τότεναμ – Λιντς 1-1 (51’ Τελ – 74’ πέν. Κάλβερτ-Λιούιν)

Η βαθμολογία (σε 36 αγώνες)