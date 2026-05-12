Παναθηναϊκός AKTOR: Ξεκάθαρο μήνυμα Γιαννακόπουλου - «Αυτοί οι παίκτες θα δουν το Final 4 από TV;»

Δυνατό μήνυμα στήριξης από τον ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΚΑΕ.

Την απόλυτη εμπιστοσύνη του στους παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR εξέφρασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μία ημέρα πριν από το καθοριστικό Game 5 απέναντι στη Βαλένθια, το οποίο θα κρίνει το τελευταίο εισιτήριο για το Final 4 στο T-Center.

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ δημοσίευσε μέσω story στο Instagram ένα κολάζ με φωτογραφίες όλων των παικτών του ρόστερ, συνοδεύοντάς το με το εξής μήνυμα: «Πιστεύει κάποιος πραγματικά ότι αυτοί οι τύποι θα επιτρέψουν στους εαυτούς τους να παρακολουθήσουν το Final 4 από τις τηλεοράσεις τους στο σπίτι τους;».

Υπενθυμίζεται ότι στο Final 4, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 24 Μαΐου στην Αθήνα, έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ Μαδρίτης. Η ισπανική ομάδα θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο ημιτελικό τον νικητή της σειράς ανάμεσα σε Βαλένθια και Παναθηναϊκό.

