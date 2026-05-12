Σε προχωρημένες συζητήσεις Μπρουκς και Παρτιζάν, σύμφωνα με τους Σέρβους

Δυνατά για την απόκτηση του Αρμόνι Μπρουκς έχει μπει η Παρτιζάν, με τους Σέρβους να χαρακτηρίζουν προχωρημένες τις επαφές.

Ο Μπρουκς μένει ελεύθερος στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, έχοντας πραγματοποιήσει καταπληκτικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Αρμάνι.

Σε 38 παιχνίδια στη φετινή EuroLeague ο Μπρουκς είχε κατά μέσο όρο 13.1 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ σε 22:32.