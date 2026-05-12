NBA Playoffs: «Ζωντανοί» οι Καβαλίερς - Στα ίσια (2-2) η σειρά με Πίστονς

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έδειξαν χαρακτήρα απέναντι στους Ντιτρόιτ Πίστονς και με τη νίκη τους 112-103 ισοφάρισαν σε 2-2 τη σειρά των ημιτελικών της Ανατολικής Περιφέρειας.

Οι Πίστονς μπήκαν πιο δυνατά στην αναμέτρηση και έκλεισαν την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 24-21, ενώ με επιμέρους 32-31 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο διατήρησαν το προβάδισμά τους, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια στο +4 (56-52).

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο τρίτο δωδεκάλεπτο, εκεί όπου οι Καβαλίερς αντέδρασαν εντυπωσιακά. Με επιμέρους 38-21 ανέτρεψαν την κατάσταση και μπήκαν στην τελευταία περίοδο έχοντας αποκτήσει διαφορά 13 πόντων (90-77).

Στην τέταρτη περίοδο οι Πίστονς επιχείρησαν να επιστρέψουν στο παιχνίδι, όμως οι Καβαλίερς διατήρησαν τον έλεγχο μέχρι το φινάλε και πήραν μια σπουδαία νίκη που τους κρατά δυνατά στη μάχη για την πρόκριση στους τελικούς της Ανατολής.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 43 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ από πλευράς Πίστονς ξεχώρισε ο Καρίς Λεβέρτ με 24 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.