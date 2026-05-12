Super League: «Τελικός» παραμονής στην Τρίπολη για Αστέρα και Πανσερραϊκό

Με τρεις αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε των Play Out της Super League, η αναμέτρηση του Αστέρα AKTOR με τον Πανσερραϊκό στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» αποκτά χαρακτήρα τελικού στη μάχη της παραμονής.

Οι Αρκάδες θέλουν να συνεχίσουν το εξαιρετικό εντός έδρας σερί τους στο μίνι πρωτάθλημα, έχοντας ήδη τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στην Τρίπολη. Σε περίπτωση νέου «τριπόντου», η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου θα κάνει αποφασιστικό βήμα για τη σωτηρία.

Ο Αστέρας προέρχεται από την ισοπαλία στο «AEL FC Arena», αποτέλεσμα που του επέτρεψε να προσπεράσει τον Πανσερραϊκό στη βαθμολογία. Τα «λιοντάρια», από την άλλη, γνώρισαν νέα εντός έδρας ήττα, αυτή τη φορά από την Κηφισιά με 2-1, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκαν στο σκορ.

Αξιοσημείωτο είναι πάντως πως ο Πανσερραϊκός έχει επικρατήσει και στις τρεις φετινές αναμετρήσεις απέναντι στον Αστέρα AKTOR.

Στο Αγρίνιο, ο Παναιτωλικός υποδέχεται την ΑΕΛ, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε εντελώς διαφορετική κατάσταση.

Τα «καναρίνια» πήραν σημαντική νίκη με 2-1 απέναντι στον Ατρόμητο στο Περιστέρι και ουσιαστικά έκαναν άλμα παραμονής, αν και μαθηματικά δεν έχουν εξασφαλιστεί ακόμη.

Αντίθετα, η ΑΕΛ συνεχίζει να βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς αγνοεί τη νίκη εδώ και περισσότερους από τέσσερις μήνες. Η ομάδα του Τζιανλούκα Φέστα δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε τον Αστέρα Τρίπολης και πλέον το έργο της για παραμονή μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο.

Στη Λεωφόρο, Κηφισιά και Ατρόμητος θα αναμετρηθούν χωρίς το μεγάλο βαθμολογικό άγχος, καθώς αμφότερες οι ομάδες έχουν ουσιαστικά εξασφαλίσει την παρουσία τους και τη νέα σεζόν στη Super League.

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής:

Τρίτη 12 Μαΐου

19:00 Αστέρας AKTOR - Πανσερραϊκός (Novasports 2HD)

19:00 Κηφισιά - Ατρόμητος (Cosmote Sport 2HD)

19:00 Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet (Cosmote Sport 1HD)

Η βαθμολογία των Play Out