Σλοβενία: Χωρίς Ντόντσιτς στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ - Οι λόγοι

Ο Σλοβένος σταρ εξήγησε πως η απόφασή του σχετίζεται με προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, τονίζοντας ότι αυτή την περίοδο προτεραιότητα στη ζωή του αποτελούν οι κόρες του.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στην ανάρτησή του:

«Αγαπώ τις κόρες μου περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και θα είναι πάντα η πρώτη μου προτεραιότητα στη ζωή. Καθώς συνεχίζω να εργάζομαι για την κοινή επιμέλεια των κορών μου, αναγκάστηκα να πάρω μια δύσκολη απόφαση ανάμεσα στο να ταξιδέψω και να παίξω για την εθνική ομάδα της Σλοβενίας και στο να είμαι με τις κόρες μου αυτό το καλοκαίρι. Δυστυχώς, μου έχει γίνει εξαιρετικά δύσκολο να τις δω τους τελευταίους οκτώ μήνες.

Έχω δώσει τα πάντα για να εκπροσωπήσω τη Σλοβενία και είμαι απογοητευμένος που δεν θα μπορέσω να παίξω για τη χώρα μου αυτό το καλοκαίρι. Αλλά αυτή τη στιγμή, οι κόρες μου και οι ευθύνες μου ως πατέρας είναι η προτεραιότητά μου».