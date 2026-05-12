Ούτε τα προσχήματα…

Πλέον δε μιλάμε για μπάσκετ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και όποιος πιστεύει ότι η σειρά της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό είναι απλά μερικά παιχνίδια μπάσκετ, τότε ή ανόητος είναι ή στημένος.

Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι στη βάση της Euroleague έχει πέσει… μήνυμα πως δε θέλουν τον Παναθηναϊκό στο Final-4. Την κορυφαία ομάδα της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας, με το γήπεδο κόσμημα που θα διοργανώσει φέτος την, κατά τα άλλα, γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Το γιατί όλοι αυτοί οι κύριοι δε θέλουν τον Παναθηναϊκό θα πρέπει να το απαντήσουν οι ίδιοι. Γιατί μετά και τη δημοσιοποίηση του ορισμού των διαιτητών του Game 5 όλοι πλέον παίζουν με τα χαρτιά τους… ανοιχτά.

Μετά τα όσα έχουν γίνει στη σειρά, μετά τα συνεχόμενα διαιτητικά όργια των υπαλλήλων της διοργανώτριας Αρχής, μετά το… χειρουργείο του Game 4 που στέρησε από τον Παναθηναϊκό τη δυνατότητα να βρίσκεται ήδη στο Final-4 και κράτησε «ζωντανή» με το «έτσι θέλω» τη Βαλένθια, μετά τις καταγγελίες του Παναθηναϊκού και το βίντεο που έστειλε στη Euroleague, εκείνη αποφάσισε να ρίξει ακόμα περισσότερο… λάδι στη φωτιά. Αποφάσισε να κάνει επίδειξη δύναμης και να αποδείξει στην πράξη για μία ακόμα φορά πως δεν την ενδιαφέρει το καλό του μπάσκετ, το καλό του προϊόντος που υποτίθεται ότι… υπηρετεί αλλά αυτό που την ενδιαφέρει είναι να υπηρετήσει τη δική της… ατζέντα. Μια ατζέντα που γράφουν άλλοι και την υπηρετούν άλλοι…

Νταμίρ Γιαβόρ, Ρόμπερτ Λοτερμόζερ και Μίλαν Νέντοβιτς, λοιπόν, στη «Roig Arena» για το καθοριστικό Game 5. Για την αναμέτρηση που θα δώσει το τελευταίο εισιτήριο για το Final-4 του Telekom Center Athens. Τρεις διαιτητές που έχουν πάρει στις… πλάτες τους τα «χειρουργεία» της σειράς και έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων με τις προκλητικές τους αποφάσεις.

Είναι χαρακτηριστικό πως αυτή είναι η τρίτη φορά στη σειρά που η Euroleague αποφασίζει να ορίσει τους Γιαβόρ και Νέντοβιτς. Προφανώς επειδή κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Όποια και αν είναι αυτή…

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του την πιο δύσκολη αποστολή. Πιο δύσκολη και από το 24 με τη Μακάμπι, πιο δύσκολη και από το 25 με την Εφές. Οι «πράσινοι» ξέρουν ότι βρίσκονται σε μια… στημένη κατάσταση και για μία ακόμα φορά θα πρέπει να κερδίσουν και τα εμπόδια που θα βρεθούν μπροστά τους, εκτός από την εξαιρετική ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Ο Εργκίν Αταμάν είναι ο άνθρωπος που θα πρέπει να διασφαλίσει το «καθαρό» μυαλό των παικτών του, ο άνθρωπος που θα προετοιμάσει με τον καλύτερο τρόπο πνευματικώς την ομάδα του. Για το αγωνιστικό κομμάτι, για την ατμόσφαιρα που θα συναντήσουν οι «πράσινοι» στην «Roig Arena» αλλά για την αντιμετώπιση που θα λάβουν από τους Γιαβόρ, Λοτερμόζερ και Νέντοβιτς.

ΥΓ1: Το έκανε στο 2024 στους τελικούς του πρωταθλήματος. Μπορεί να το κάνει και τώρα.

ΥΓ2: Έχει πολύ πλάκα και μεγάλο ενδιαφέρον το συνεχόμενο… ρεπορτάζ από την Ισπανία για τον Παναθηναϊκό. Όλη η Ισπανία, σε όλα τα επίπεδα, ασχολείται με τον Παναθηναϊκό και τον Γιαννακόπουλο. Για τις τιμωρίες του ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΚΑΕ, για τον «πόλεμο» της Euroleague απέναντι στο «τριφύλλι» και όλα τα σχετικά. Πραγματικά θα πρέπει να ψάχνουμε το γιατί γίνεται αυτό, ποιος είναι από πίσω και γιατί δε δίνονται απαντήσεις σε αυτά τα «ρεπορτάζ».