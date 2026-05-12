Αναβρασμός σε όλη την Ευρώπη με τον ορισμό του Game 5

Η Euroleague για μία ακόμα φορά εξέθεσε τον εαυτό της και τον προϊόν με τον ορισμό – πρόκληση των Γιαβόρ, Λοτερμόζερ και Νέντοβιτς στην αυριανή αναμέτρηση της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό.

Πλέον βλέπουν και οι… τυφλοί. Ο ορισμός των Γιαβόρ, Λοτερμόζερ και Νέντοβιτς στο αυριανό Game 5 της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό στην Ισπανία έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο Παναθηναϊκός, όπως αποδεικνύεται, παύει να είναι ο… τρελός του χωριού με τα ευρωπαϊκά μέσα να κάνουν λόγο για «Στρατηγική ορισμού με ερωτηματικά» εγείροντας θέματα διαφάνειας στους ορισμούς.

Ο Τοντ Ουόρνικ, ειδικός σε θέματα διαιτησίας του «Basketnews», σε κείμενό του θέτει ξεκάθαρα θέμα διαφάνειας κι αξιοπιστίας μετά τον ορισμό των Ρόμπερτ Λοτερμόζερ (Γερμανία), Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία) και Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία) στο 5ο ματς της σειράς του «τριφυλλιού» απέναντι στην ισπανική ομάδα. Χαρακτηριστικά ο Ουόρνικ τονίζει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως λογική του να έχουν οριστεί οι δύο συγκεκριμένοι διαιτητές στα 3 από τα 5 παιχνίδια της σειράς.

Μάλιστα κάνει σύγκριση και με το ΝΒΑ, τονίζοντας πως οι 12 επιλεγμένοι διαιτητές των τελικών δεν ορίζονται ποτέ παραπάνω από 2 φορές στη σειρά, εκτός αν αυτή οδηγηθεί σε Game 7.

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του υπογραμμίζει πως κορυφαίοι διαιτητές της διοργάνωσης όπως οι Μπελόσεβιτς, Πουκλ, Ρίζικ και άλλοι δεν έχουν οριστεί ούτε σε ένα παιχνίδι της σειράς.

Με την τοποθέτηση του Τοντ Ουόρνικ, ουσιαστικά να ενισχύει τα παράπονα και τις καταγγελίες του Παναθηναϊκού για όλα όσα έχουν συμβεί στη σειρά από διαιτητικής απόψεως.

