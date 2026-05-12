Ανατροπή με Ματσάρι στον Ηρακλή

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα ο έμπειρος τεχνικός αναμένεται άμεσα στη χώρα μας για λογαριασμό του «Γηραιού» παρά το ότι η τελευταία συνάντηση δεν είχε καταλήξει σε συνεργασία.

Έτοιμος για να κάνει το «μπαμ» είναι ο Ηρακλής, ο οποίος σύμφωνα με ανάρτηση του Ιταλού δημοσιογράφου, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, είναι μια ανάσα από την ολοκλήρωση της συμφωνίας του με τον Βάλτσερ Ματσάρι.

Παρά το γεγονός ότι ο έμπειρος τεχνικός είχε βρεθεί στη Θεσσαλονίκη το προηγούμενο διάστημα, οι συζητήσεις δεν κύλησαν καλά και ο τεχνικός αναχώρησε με τις διαπραγματεύσεις να οδηγούνται σε «ναυάγιο».

Σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, υπήρξε ανατροπή στην υπόθεση και ο πολύπειρος Ιταλός τεχνικός, που στο παρελθόν κάθισε και στον πάγκο της Ίντερ, αναμένεται να επιστρέψει σήμερα στην Ελλάδα και πιθανότατα αύριο (13/5) θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ηρακλή.

