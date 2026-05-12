Άγριο ξύλο στο παρκέ μεταξύ παικτών - Εισαγγελική παρέμβαση και 11 αποβολές
Αδιανόητες εικόνες σε αγώνα μπάσκετ με την υπόθεση να οδηγείται στην Εισαγγελία.
Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στην Πορτογαλία κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Οβαρένσε και την Ολιβεϊρένσε, με το παιχνίδι να μετατρέπεται σε πεδίο σύρραξης ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου, όταν ένα σκληρό μαρκάρισμα προκάλεσε ένταση στο παρκέ. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η κατάσταση ξέφυγε, με αθλητές και από τις δύο πλευρές να εμπλέκονται σε γενικευμένο καβγά.
Οι διαιτητές αναγκάστηκαν να αποβάλουν συνολικά 11 παίκτες, εκ των οποίων πέντε από την Οβαρένσε και έξι από την Ολιβεϊρένσε, σε μία από τις πιο ακραίες εικόνες που έχουν καταγραφεί στο πορτογαλικό μπάσκετ.
Το περιστατικό έχει ήδη προκαλέσει την παρέμβαση της εισαγγελίας, με τα Μέσα της Πορτογαλίας να αναφέρουν ότι αναμένονται αυστηρές ποινές για τους εμπλεκόμενους.