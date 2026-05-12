Άγριο ξύλο στο παρκέ μεταξύ παικτών - Εισαγγελική παρέμβαση και 11 αποβολές

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στην Πορτογαλία κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Οβαρένσε και την Ολιβεϊρένσε, με το παιχνίδι να μετατρέπεται σε πεδίο σύρραξης ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου, όταν ένα σκληρό μαρκάρισμα προκάλεσε ένταση στο παρκέ. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η κατάσταση ξέφυγε, με αθλητές και από τις δύο πλευρές να εμπλέκονται σε γενικευμένο καβγά.

¡Once! expulsados 🛑 en el primer partido de cuartos de final de la Liga de Portugal 🇵🇹 entre Ovarense y Oliveirense tras una brutal tangana.



Sergio Silva, árbitro principal y habitual de #Euroleague, tuvo que coger papel 📑 y boli 🖊️ para anotar a quién iba a descalificar… pic.twitter.com/FnutPt0koY — Chema de Lucas (@chemadelucas) May 12, 2026

Οι διαιτητές αναγκάστηκαν να αποβάλουν συνολικά 11 παίκτες, εκ των οποίων πέντε από την Οβαρένσε και έξι από την Ολιβεϊρένσε, σε μία από τις πιο ακραίες εικόνες που έχουν καταγραφεί στο πορτογαλικό μπάσκετ.

Το περιστατικό έχει ήδη προκαλέσει την παρέμβαση της εισαγγελίας, με τα Μέσα της Πορτογαλίας να αναφέρουν ότι αναμένονται αυστηρές ποινές για τους εμπλεκόμενους.