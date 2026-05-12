· Παναθηναϊκός

Α1 Γυναικών: Με 2 παίκτριες του Παναθηναϊκού η καλύτερη 5άδα της σεζόν

Ο Αθηναϊκός πήρε το πρωτάθλημα στα... χαρτιά και στην καλύτερη πεντάδα της σεζόν  βρέθηκαν δύο παίκτριες του Παναθηναϊκού. 

Α1 Γυναικών: Με 2 παίκτριες του Παναθηναϊκού η καλύτερη 5άδα της σεζόν
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αγωνιστική περίοδος 2025-2026 ολοκληρώθηκε με τον χειρότερο τρόπο εξαιτίας των αποφάσεων της ΕΟΚ, με τους προπονητές, τις προπονήτριες αλλά και τις παίκτριες των ομάδων, παρ' όλα αυτά, να ψηφίζουν τις καλύτερες πεντάδες.

Καλύτερη πρώτη πεντάδα

Φεγιόντα Φιτζέραλντ (Παναθηναϊκός)

Ελεάννα Χριστινάκη (Ολυμπιακός)

Σα Κάρτερ (Παναθλητικός)

Αλέξις Πρινς (Αθηναϊκός Qualco)

Σεντόνα Πρινς (Παναθηναϊκός)

Καλύτερη δεύτερη πεντάδα

Πηνελόπη Παυλοπούλου (Αθηναϊκός Qualco)

Ιωάννα Κριμίλη (Παναθηναϊκός)

Λόρεν Τζένσεν (Πρωτέας Βούλας)

Μόργκαν Μάλι (Πρωτέας Βούλας)

Κριστίν Ανίγκουε (Αθηναϊκός Qualco)

COMMENTS
LATEST NEWS
14:32 EUROLEAGUE

Στη Βαλένθια ο Γιαννακόπουλος

14:25 EUROLEAGUE

Βαλένθια-Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε ενόψει Game 5 ο Κι

14:20 EUROLEAGUE

«Βόμβα» με Μοντέρο: «Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Φενέρ τον θέλουν!»

14:04 BET ON

Eurojackpot: Απόψε στις 21:15 η κλήρωση για τα 87 εκατ. ευρώ

14:04 EUROLEAGUE

Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR: Δεν δέχονται το αίτημα Δημήτρη Γιαννακόπουλου οι «νυχτερίδες»

14:00 SUPER LEAGUE

«Ενδιαφέρον Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού για Λιβάι Γκαρσία»

13:51 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Χωρίς Χατζηθεοδωρίδη κόντρα στον Λεβαδειακό

13:46 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Με πολλές απουσίες κόντρα στον Ολυμπιακό

13:38 BET ON

Ferto… ταμείο με τον πρώτο ημιτελικό στην Eurovision

13:24 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Επιμένουν στην Ουκρανία για Ρεμπρόφ παρά την «πράσινη» διάψευση

13:08 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Παρόντες και οι πρωταθλητές της καρδιάς στο «Π. Γιαννακόπουλος» την Πέμπτη στις 19:08

13:07 NBA

Ρέντικ: «Νιώθω ευγνωμοσύνη για τους παίκτες και τον κόσμο μας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας