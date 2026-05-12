Α1 Γυναικών: Με 2 παίκτριες του Παναθηναϊκού η καλύτερη 5άδα της σεζόν

Η αγωνιστική περίοδος 2025-2026 ολοκληρώθηκε με τον χειρότερο τρόπο εξαιτίας των αποφάσεων της ΕΟΚ, με τους προπονητές, τις προπονήτριες αλλά και τις παίκτριες των ομάδων, παρ' όλα αυτά, να ψηφίζουν τις καλύτερες πεντάδες.

Καλύτερη πρώτη πεντάδα

Φεγιόντα Φιτζέραλντ (Παναθηναϊκός)

Ελεάννα Χριστινάκη (Ολυμπιακός)

Σα Κάρτερ (Παναθλητικός)

Αλέξις Πρινς (Αθηναϊκός Qualco)

Σεντόνα Πρινς (Παναθηναϊκός)

Καλύτερη δεύτερη πεντάδα

Πηνελόπη Παυλοπούλου (Αθηναϊκός Qualco)

Ιωάννα Κριμίλη (Παναθηναϊκός)

Λόρεν Τζένσεν (Πρωτέας Βούλας)

Μόργκαν Μάλι (Πρωτέας Βούλας)

Κριστίν Ανίγκουε (Αθηναϊκός Qualco)