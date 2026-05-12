Ρέντικ: «Νιώθω ευγνωμοσύνη για τους παίκτες και τον κόσμο μας»

Μετά από την αποτυχία και τον αποκλεισμό από τους Θάντερ, ο Τζέι Τζέι Ρέντικ μίλησε για την σεζόν της ομάδας του και στάθηκε στον κόσμο των Λέικερς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Νομίζω ότι με το τέλος της σεζόν, υπάρχει πάντα, θα έλεγα, ένας ανεμοστρόβιλος συναισθημάτων. Σίγουρα νιώθω ένα αίσθημα ευγνωμοσύνης για τους παίκτες μας, τους Λέικερς, την βάση των οπαδών μας. Μου αρέσει πολύ αυτό.

Έχετε ξαναδεί αυτά τα παιχνίδια με 3-0. Νόμιζα ότι υπήρχαν δύο διαφορετικές στιγμές κατά τη διάρκεια του αγώνα όπου η ομάδα μας θα μπορούσε να είχε ενδώσει, να είχε αφήσει το σχοινί. Δεν το κάναμε.

Νομίζω ότι ο κόσμος ήταν καταπληκτικός απόψε. Και ήμουν μέρος αυτών και στις δύο ομάδες, όπου είναι 3-0 και παίζεις εκτός έδρας ή παίζεις εντός έδρας.

Ο κόσμος μπορεί απλώς να μην είναι υπέροχος. Και ο κόσμος ήταν καταπληκτικό απόψε. Οι οπαδοί μας είναι καταπληκτικοί. Νιώθω ευγνωμοσύνη».