Ferto… ταμείο με τον πρώτο ημιτελικό στην Eurovision

Εβδομάδα… Eurovision είναι αυτή που διανύουμε, αφού Τρίτη (12/05) και Πέμπτη (14/05) διεξάγονται οι δύο ημιτελικοί και το Σάββατο (16/05) ο μεγάλος τελικός. Η φετινή διοργάνωση διεξάγεται στην Βιέννη της Αυστρίας.

Η Ελλάδα μετέχει με τον Akylas και το τραγούδι «Ferto» και μάλιστα, θεωρείται ως ένα από τα φαβορί ακόμα και για την πρώτη θέση στην 70ή «έκδοση» της Eurovision. Η χώρα μας βρίσκεται στον 1ο ημιτελικό, κάτι που σημαίνει πως θα εμφανιστεί στην σκηνή το βράδυ της Τρίτης (12/05).

Το… ρεύμα του «Ferto» φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα υψηλό και για τον λόγο αυτό θα αποτελέσει τη βασική μας επιλογή για στοιχηματισμό και θα το συνδυάσουμε με τις προκρίσεις Σερβίας και Μολδαβίας - που μετέχουν κι αυτές στον 1ο ημιτελικό - στον τελικό του Σαββάτου (16/05) σε απόδοση 5,00.

Καλά κέρδη!

Η πρόταση της ημέρας (12/05):

Ελλάδα Νικητής 1ου ημιτελικού, Σερβία και Μολδαβία Πρόκριση στον τελικό

Απόδοση: 5,00