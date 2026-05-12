«Βόμβα» με Μοντέρο: «Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Φενέρ τον θέλουν!»

Την ώρα που η Χάποελ Τελ Αβίβ δείχνει αποφασισμένη να ανεβάσει επίπεδό της τη νέα σεζόν και να πρωταγωνιστήσει στην Euroleague δημοσιεύματα στο Ισραήλ κάνουν λόγο για «μπάσιμο» Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και Φενέρ για τον Ζαν Μοντέρο.

Μπορεί η πρώτη πρόταση του συλλόγου του Γιανάι να κάλυπτε τόσο το buy-out του παίκτη, ύψους περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, όσο και συμβόλαιο με απολαβές κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ετησίως, ωστόσο ο παίκτης δεν έχει απαντήσει ακόμα.

Αντί να κάνει πίσω, όμως, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούση επανήλθε με σαφώς βελτιωμένη πρόταση. Όπως αναφέρει το ισραηλινό μέσο «Sport5», η νέα οικονομική προσφορά φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν, δείχνοντας πόσο σημαντική θεωρείται η απόκτησή του για το πρότζεκτ της επόμενης χρονιάς.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση μόνο εύκολη δεν θεωρείται, καθώς αρκετοί κορυφαίοι σύλλογοι της Ευρώπης παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του. Συγκεκριμένα, ενδιαφέρον φέρονται να έχουν εκδηλώσει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και η Φενέρμπαχτσε, ενώ παράλληλα υπάρχουν πληροφορίες και για εξαιρετικά υψηλές προτάσεις από το NCAA, που ενδέχεται να αλλάξουν εντελώς τα δεδομένα γύρω από το μέλλον του παίκτη.