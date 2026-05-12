Μαρτίνεθ: «Είμαστε προετοιμασμένοι για όλα - Πολεμιστής ο Κι»

Ο προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ έκανε δηλώσεις λίγο πριν το Game 5 με τον Παναθηναϊκό στη «Roig Arena».

Ο τεχνικός των «νυχτερίδων» τόνισε μεταξύ άλλων ότι περιμένει ισορροπημένο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στην κατάσταση του Μπράξτον Κι.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Μαρτίνεθ:

«Ο παράγοντας έδρα δεν είναι τόσο σημαντικός, όπως έχουμε ήδη δει στη σειρά. Στη σειρά φαίνεται ότι υπάρχει πολλή ισορροπία. Όλα τα ματς κρίθηκαν με πολύ μικρή διαφορά και το να σκεφτεί κανείς ότι αύριο θα είναι διαφορετικά δεν είναι λογικό. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να μην καταρρεύσουμε, να προσπαθήσουμε να μείνουμε πιστοί σε αυτό που δουλεύουμε στις προπονήσεις εδώ και καιρό και να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας», τόνισε.

«Αν προκριθούμε θα είναι μια μεγάλη χαρά και αν όχι, μια απογοήτευση. Αλλά η σεζόν μας στην Ευρωλίγκα είναι πολύ καλή, ό,τι και αν γίνει την Τετάρτη. Εγώ προσπαθώ να μην υπερεκτιμώ καμία στιγμή. Είναι ένα ματς με μεγάλη σημασία και θα θέλαμε να το κερδίσουμε, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι για όλα».

Αναφερόμενος στον τραυματισμό του Μπράξτον Κι, που υπέστη κάταγμα στη μύτη την Κυριακή και σήμερα προπονήθηκε με προστατευτική μάσκα, είπε: «Ως σύλλογος έχουμε κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι μας για τον Μπράξτον. Είναι πολεμιστής και έχει πολύ καλή προδιάθεση. Τη μάσκα του την έφεραν σήμερα το πρωί και δεν είναι πολύ άνετη. Πρακτικά δεν έχει προπονηθεί καθόλου. Αύριο θα κάνουμε ό,τι θέλει εκείνος σχετικά με τη συμμετοχή του».