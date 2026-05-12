Το Μουντιάλ του λαού «πέθανε» στα ταμεία της FIFA

Το Μουντιάλ στο μυαλό μας ήταν (και στη θεωρία είναι) η γιορτή του ποδοσφαίρου. Το event που ενώνει τους πάντες, όχι μόνο την μπίρα με την πίτσα, αλλά τις παρέες όλες σε ένα μπαλκόνι σπιτιού ή μαγαζί και θα σε γεμίσει με αναμνήσεις. Στο σήμερα, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 μοιάζει περισσότερο με exclusive εμπειρία για hedge fund managers και λιγότερο με ποδοσφαιρικό τουρνουά για τον κόσμο.

Ο λόγος;

Το ότι όποιος έχει αποφασίσει να κάνει το ταξίδι προς τις ΗΠΑ για να παρακολουθήσει κάποιον αγώνα, πρέπει να δώσει ουσιαστικά ένα…νεφρό για να δει έστω έναν αγώνα της φάσης των ομίλων. Ο Πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο βγήκε να υπερασπιστεί τις εξωφρενικές τιμές των εισιτηρίων και ουσιαστικά είπε αυτό που όλοι φοβόντουσαν: «Αυτή είναι η αμερικανική αγορά». Μόνο που εδώ δεν μιλάμε για αγορά, αλλά για Μουντιάλ-φαρμακείο.

Γιατί όταν βλέπεις εισιτήρια τελικού να εμφανίζονται στη resale πλατφόρμα της FIFA στα 2,3 εκατομμύρια δολάρια το ένα, δεν μιλάμε πλέον για αθλητισμό, αλλά για crypto συνέδριο στο χορτάρι του New Jersey (εκεί όπου θα διεξαχθεί ο τελικός).

Βέβαια, αυτό βολεύει και τη FIFA, καθώς κρατάει ποσοστό και τόσο από τον αγοραστή, όσο και από τον πωλητή. Δηλαδή αν κάποιος αποφασίσει να δώσει αυτά τα λεφτά για έναν τελικό, η ομοσπονδία θα βάλει στην τσέπη σχεδόν 700 χιλιάρικα μόνο από την προμήθεια. Και κάπως έτσι, το “For the Game” έγινε “For Your Cash Only” (μια μικρή παράφραση του James Bond: For Your Eyes Only.

Ο Ινφαντίνο προσπάθησε να μετριάσει τις εντυπώσεις πετώντας την ατάκα της χρονιάς, πως αν κάποιος αγοράσει εισιτήριο τελικού για 2 εκατομμύρια, θα του πάει προσωπικά hot dog και Coca-Cola για να έχει “υπέροχη εμπειρία”. Και ναι, είναι πραγματικά μοναδική εμπειρία για λόρδους το να πληρώνεις διαμέρισμα και να παίρνεις δώρο… hot dog.

Μάλλον έχει τελειώσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα.

Για να υπάρχει όμως μέτρο σύγκρισης: στο Κατάρ το 2022, το πιο ακριβό εισιτήριο τελικού κόστιζε περίπου 1.600 δολάρια στην αρχική του τιμή. Στο 2026; Περίπου 11.000 δολάρια. Και δεν μιλάμε για μεταπώληση, αλλά τιμή εκκίνησης. Δηλαδή μέσα σε μία διοργάνωση το Μουντιάλ πέρασε από “όνειρο ζωής” σε “πωλείται νεφρό, ελαφρώς μεταχειρισμένο, αλλά πολύ πιο ακριβό”.

FIFA President Gianni Infantino gestures during an awarding ceremony in the Kremlin in Moscow, Russia, Thursday, May 23, 2019. Putin awarded FIFA President Gianni Infantino with the Order of Friendship and praised the World Cup that Russia hosted last year as the best ever. (Evgenia Novozhenina/Pool Photo via AP) Pool Reuters

Και το επιχείρημα της FIFA για να μετριάσει τις εντυπώσεις είναι πως «έτσι λειτουργεί η αμερικανική αγορά ψυχαγωγίας». Μόνο που αυτό καταρρέει αρκετά εύκολα. Γιατί όσο ο Ινφαντίνο λέει ότι δεν μπορείς να δεις ούτε πανεπιστημιακό αγώνα στις ΗΠΑ με κάτω από 300 δολάρια, την ίδια στιγμή βρίσκεις εισιτήρια για τους Yankees με 11 δολάρια ή ακόμα καλύτερα παιχνίδια των NBA Playoffs από 158 δολάρια.

Αυτό δεν είναι «η αμερικανική αγορά», αλλά η νέα στρατηγική της FIFA που είδε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση στον κόσμο σαν premium προϊόν για VIP lounges, χρυσά wristbands και corporate πελάτες.

Η μεγαλύτερη ειρωνεία όλων;

Το ποδόσφαιρο έγινε παγκόσμιο διότι ήταν το άθλημα του λαού, απλώς και μόνο επειδή μπορούσε να το αγαπήσει ο πιτσιρικάς από την ξεχασμένη πόλη της Αφρικής, στον λιμενεργάτη του Λίβερπουλ, μέχρι τον τύπο που κάθεται όλη μέρα σε καφενείο στην Κυψέλη.

Το Μουντιάλ του Κατάρ μπορεί να ήταν από τα κορυφαία σε θέαμα Παγκόσμια Κύπελλα στην ιστορία, ωστόσο, άρχισε να δείχνει ότι πλέον το οικονομικό του επίπεδο έχει ξεφύγει κατά πολύ, με το Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικού να είναι μια διοργάνωση καθαρά για λόρδους και influencers.

Είναι βέβαιο ότι η FIFA κέρδισε οικονομικά, σίγουρα όμως έχασε το ίδιο το άθλημα. Και αυτό μελλοντικά θα κοστίσει.