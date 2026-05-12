Παρακάμερα… έπος έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΕΚ μετά τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος και τη νίκη της Ένωσης επί του Παναθηναϊκού.

Στο βίντεο της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ ξεχωρίζει η αγωνία μέχρι το τελευταίο σφύριγμα στο Φάληρο, αλλά και η «έκρηξη» στην «Allwyn Arena» μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού.

Παράλληλα ξεχωριστή σημασία έχει δοθεί και σε όσα ακολούθησαν μετά το τρίποντο, όπου το γήπεδο… κατακλείστηκε από οπαδούς της ομάδας.