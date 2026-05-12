Ναν: «Είμαι ενθουσιασμένος, όλη την καριέρα μου ετοιμάζομαι γι αυτά τα ματς»

Ο Κέντρικ Ναν δεν κρατιέται. Ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού με τις δηλώσεις του λίγο πριν την αναχώρηση για τη Βαλένθια ξεκαθάρισε σε όλους πως είναι... γεννημένος γι αυτά τα παιχνίδια και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το τζάμπολ ενός ακόμα τεράστιου παιχνιδιού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Στα δύο τελευταία Final Four που πήγαμε έπρεπε να κερδίσουμε στο Game 5. Είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό. Νοοτροπία και τακτική είναι και τα δύο σημαντικά. Πρέπει να τα έχουμε και τα δύο, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να τα αφήσουμε όλα εκεί. Είμαι ενθουσιασμένος. Ο χαμένος πάει σπίτι του. Ζω για αυτά τα παιχνίδια. Προετοιμάζομαι όλη την καριέρα μου για τέτοια παιχνίδια. Θα είμαστε έτοιμοι, δεν έχω αμφιβολία γι’ αυτό. Νομίζω ότι παίζουμε καλύτερα εκτός έδρας. Το Game 3 στο ΟΑΚΑ ήταν λίγο πιο χαλαρό για εμένα. Σε εκτός έδρας παιχνίδια στα playoffs τα πηγαίνουμε καλά».