· Βαλένθια · Μακάμπι Τελ Αβίβ

Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ανέβασε την προσφορά για Μοντέρο»

Η Χάποελ Τελ Αβίβ προσφέρει 3,5 εκατ. ευρώ στον γκαρντ της Βαλένθια, Ζαν Μοντέρο, για να τον κάνει δικό της, σύμφωνα με Μέσα από το Ισραήλ.

Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ανέβασε την προσφορά για Μοντέρο»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στο Ισραήλ γύρω από το έντονο ενδιαφέρον της Χάποελ Τελ Αβίβ για την απόκτηση του Ζαν Μοντέρο, με νέα ρεπορτάζ να κάνουν λόγο για σημαντικά βελτιωμένη πρόταση προς την πλευρά του παίκτη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν ισραηλινά Μέσα, ο άσος της Βαλένθια αποτελεί τον απόλυτο μεταγραφικό στόχο της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τη διοίκηση να εμφανίζεται αποφασισμένη να προχωρήσει μέχρι τέλους την υπόθεση.

Όπως υποστηρίζεται, ο πρόεδρος της Χάποελ ανέβασε την προσφορά προς τον παίκτη από τα 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως στα 3,5 εκατ., δείχνοντας τη μεγάλη επιθυμία του συλλόγου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή.

Παράλληλα, στο ίδιο δημοσίευμα σημειώνεται πως η ισραηλινή ομάδα είναι διατεθειμένη να καλύψει και τη ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 1,5 εκατ. ευρώ που υπάρχει στο συμβόλαιο του παίκτη με τη Βαλένθια.

Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος του Μοντέρο βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, πραγματοποιώντας επαφές τόσο με ανθρώπους της διοίκησης όσο και με μέλη του τεχνικού επιτελείου, καθώς σημαντικό ρόλο στην τελική απόφαση του παίκτη φαίνεται πως θα παίξει και το θέμα του προπονητή της ομάδας.

COMMENTS
LATEST NEWS
17:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μία… ανάσα από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Μουρίνιο

16:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Σκληρό» πόκερ εκατομμυρίων για Καρέτσα - Κάνει πίσω η Ντόρτμουντ

16:32 SUPER LEAGUE

Η παρακάμερα της ΑΕΚ τα έδειξε όλα: Η έκρηξη μετά το 1-1 στο Φάληρο και το πάρτι στην «Allwyn Arena»

16:31 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Επιστρέφει η Αρίκα Κάρτερ με κοινοτικό διαβατήριο

16:26 MVP

ΣΑΕΚΑΚΜΗ: Η νέα γενιά της αθλητικής δημοσιογραφίας εκπαιδεύεται ήδη διαφορετικά

16:19 EUROLEAGUE

Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ανέβασε την προσφορά για Μοντέρο»

16:09 EUROLEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης: Χάνει το Final 4 ο Ταβάρες

15:56 ΜΠΑΣΚΕΤ

H Αθήνα παίζει σε ρυθμούς NBA: Επιστρέφει το 3on3 Road to Glory της Novibet

15:51 EUROLEAGUE

Με μπλούζα Κέντρικ Ναν ο Γκραντ

15:45 GREEK BASKET LEAGUE

Μπουντούρης για την αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ: «Αποχωρώ δίχως απογοήτευση»

15:38 EUROLEAGUE

Τέλος από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Ντάουτιν

15:32 EUROLEAGUE

Χωρίς Σλούκα στην Ισπανία ο Παναθηναϊκός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας