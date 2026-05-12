Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ανέβασε την προσφορά για Μοντέρο»

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στο Ισραήλ γύρω από το έντονο ενδιαφέρον της Χάποελ Τελ Αβίβ για την απόκτηση του Ζαν Μοντέρο, με νέα ρεπορτάζ να κάνουν λόγο για σημαντικά βελτιωμένη πρόταση προς την πλευρά του παίκτη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν ισραηλινά Μέσα, ο άσος της Βαλένθια αποτελεί τον απόλυτο μεταγραφικό στόχο της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τη διοίκηση να εμφανίζεται αποφασισμένη να προχωρήσει μέχρι τέλους την υπόθεση.

Όπως υποστηρίζεται, ο πρόεδρος της Χάποελ ανέβασε την προσφορά προς τον παίκτη από τα 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως στα 3,5 εκατ., δείχνοντας τη μεγάλη επιθυμία του συλλόγου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή.

Παράλληλα, στο ίδιο δημοσίευμα σημειώνεται πως η ισραηλινή ομάδα είναι διατεθειμένη να καλύψει και τη ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 1,5 εκατ. ευρώ που υπάρχει στο συμβόλαιο του παίκτη με τη Βαλένθια.

Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος του Μοντέρο βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, πραγματοποιώντας επαφές τόσο με ανθρώπους της διοίκησης όσο και με μέλη του τεχνικού επιτελείου, καθώς σημαντικό ρόλο στην τελική απόφαση του παίκτη φαίνεται πως θα παίξει και το θέμα του προπονητή της ομάδας.