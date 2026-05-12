Μία… ανάσα από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Μουρίνιο

Δρομολογημένη φέρεται να είναι η επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης την επόμενη σεζόν, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο έγκριτος δημοσιογράφος, Σάσα Ταβολίερι.

Ο Βέλγος αναφέρει ότι ο Πορτογάλος έχει δώσει «χέρια» με τη «βασίλισσα», ενώ μάλιστα ο ίδιος ο έμπειρος προπονητής αναμένεται να τοποθετηθεί επί του θέματος την επόμενη εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι ο «Special One» είχε καθίσει στον πάγκο των Μαδριλένων από το 2010 έως το 2013, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ Ισπανίας.