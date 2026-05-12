Παναθηναϊκός: «Στην Ουρουγουάη βρίσκεται ο Πελίστρι» - Όσα αναφέρουν στην πατρίδα του

Ο Φακούντο Πελίστρι δεν έχει καταφέρει ακόμη να ξεπεράσει πλήρως το μυϊκό πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός πλάνων για τα δύο τελευταία παιχνίδια της σεζόν.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του 24χρονου εξτρέμ, την ώρα που στον Παναθηναϊκό θέλουν να διασφαλίσουν πως ο ποδοσφαιριστής θα παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμος τη νέα αγωνιστική περίοδο, αλλά και στις υποχρεώσεις της εθνικής του ομάδας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ουρουγουάη, οι «πράσινοι» έδωσαν ειδική άδεια στον Πελίστρι να επιστρέψει στην πατρίδα του, προκειμένου να συνεχίσει εκεί το πρόγραμμα αποθεραπείας και τις απαραίτητες θεραπείες.

Στόχος του ίδιου του ποδοσφαιριστή είναι να βρίσκεται σε απόλυτη αγωνιστική κατάσταση ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, όπου αναμένεται να έχει σημαντικό ρόλο με την Εθνική Ουρουγουάης.

Ο Πελίστρι θεωρείται ένα από τα σημαντικά «όπλα» στη φαρέτρα του Μαρσέλο Μπιέλσα, κυρίως χάρη στην εκρηκτική του ταχύτητα και την ικανότητά του στο ανοιχτό γήπεδο. Μέχρι στιγμής με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας της χώρας του μετρά δύο γκολ και εννέα ασίστ σε 39 συμμετοχές.