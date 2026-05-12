Οσμάν: «Πρέπει να ανεβάσουμε περισσότερο την έντασή μας - Είμαστε έτοιμοι»

Ο Παναθηναϊκός Aktor ξεκίνησε το ταξίδι του για την Ισπανία στο πλαίσιο του κρίσιμου Game 5 με τη Βαλένθια, με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Ο Τσεντί Όσμαν μίλησε στο Club 1908 πριν από την αναχώρηση της αποστολής, με τον Τούρκο να αναφέρεται στην κατάσταση της ομάδας, αλλά και το που θα κριθεί η αναμέτρηση με τις «νυχτερίδες».

Αναλυτικά όσα δήλωσε

Για το πώς είναι ψυχολογικά η ομάδα μετά την ισοφάριση της σειράς από τη Βαλένθια: «Πιστεύω πως για όλους τους παίκτες τo Game 5 είναι το καλύτερο παιχνίδι που μπορούν να παίξουν. Τα δύο τελευταία χρόνια κάναμε το ίδιο και τώρα θα παίξουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά Game 5. Σίγουρα αυτό θα είναι το πιο διασκεδαστικό. Προφανώς είχαμε τις ευκαιρίες μας, αλλά δεν καταφέραμε να τελειώσουμε τη σειρά. Πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε στο Game 5».

Για το πώς αξιοποιεί την εμπειρία που έχει από σημαντικούς αγώνες playoffs στο NBA ενόψει ενός ματς που είναι do-or-die: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Σίγουρα θα είναι ένα σπουδαίο ματς και πιστεύω ότι όλη η ομάδα είναι πολύ ενθουσιασμένη και απόλυτα συγκεντρωμένη. Ξέρουμε τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι για εμάς και για τον κόσμο μας. Για αυτό είμαστε έτοιμοι».

Για το πού πιστεύει ότι θα κριθεί το Game 5: «Σίγουρα στην άμυνα. Πρέπει να ανεβάσουμε περισσότερο την έντασή μας και να είμαστε πιο επιθετικοί. Όπως ήμασταν στα δύο πρώτα παιχνίδια. Εδώ στο Game 3 και το Game 4 η Βαλένθια ένιωσε πιο άνετα σε σχέση με τα εντός έδρας παιχνίδια της. Για αυτό τώρα πρέπει να κάνουμε εξαιρετική δουλειά μέσα από την επιθετικότητά μας. Και φυσικά να βρεθούμε σε καλή ημέρα επιθετικά. Ελπίζω ότι θα είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι για εμάς. Είμαστε έτοιμοι. Όπως είπες κι εσύ, αυτή είναι πραγματικά μια μυθική σειρά και για τις δύο ομάδες. Μια εκπληκτική σειρά. Ελπίζω, λοιπόν, ότι το Game 5 θα είναι αντάξιο των προηγούμενων αγώνων».