Ισπανία: Χωρίς Καρβαχάλ στο Μουντιάλ

Η Εθνική Ισπανίας ανακοίνωσε τη λίστα προεπιλογής για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και δεν συμπεριλήφθηκε σε αυτή ο Ντάνι Καρβαχάλ. Ο 34χρονος μπακ θα χάσει Μουντιάλ μετά από 12 χρόνια.

Τη λίστα προεπιλογής με τους 55 ποδοσφαιριστές για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 ανακοίνωσε η Εθνική Ισπανίας, με τις απουσίες των Ντάνι Καρβαχάλ και Άλβαρο Μοράτα να προκαλούν αίσθηση.

Σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα, ο πολύπειρος δεξιός μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης δεν βρίσκεται στα πλάνα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε για τη μεγάλη διοργάνωση, σηματοδοτώντας πιθανότατα το τέλος μιας σπουδαίας πορείας με τη φανέλα της «Ρόχα».

Ο 34χρονος αμυντικός πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα το 2014 και για περισσότερο από μία δεκαετία αποτέλεσε βασικό στέλεχος της Ισπανίας, συμμετέχοντας σε κορυφαίες διοργανώσεις και έχοντας ηγετικό ρόλο στα αποδυτήρια.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί αν η απουσία του Καρβαχάλ από την προεπιλογή αποτελεί καθαρά τεχνική απόφαση του Ντε Λα Φουέντε ή αν σχετίζεται με επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή να κάνει ένα διάλειμμα από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας.

Σε κάθε περίπτωση, η μη παρουσία ενός από τους αρχηγούς της Ισπανίας στο πρόσφατο Euro αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της λίστας για το Μουντιάλ 2026.

