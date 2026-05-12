Σάλος με τον Θεμπάγιος: «Αυτός είναι το… καρφί της Ρεάλ Μαδρίτης»

Το κλίμα στο εσωτερικό της Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο εδώ και αρκετό καιρό, με συνεχείς αναφορές στον ισπανικό Τύπο για προβλήματα και έντονες αντιπαραθέσεις στα αποδυτήρια. Η κατάσταση φαίνεται πως κορυφώθηκε μετά το επεισόδιο ανάμεσα στους Ορελιέν Τσουαμενί και Φεντερίκο Βαλβέρδε, το οποίο προκάλεσε έντονο θόρυβο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται στην Ισπανία, στους ανθρώπους της ομάδας υπάρχει εδώ και καιρό η αίσθηση ότι κάποιος από το εσωτερικό διαρρέει πληροφορίες προς τα ΜΜΕ. Μάλιστα, ο τεχνικός της ομάδας, Αλβάρο Αρμπελόα, φέρεται να έχει σχηματίσει ξεκάθαρη άποψη για το ποιος βρίσκεται πίσω από αυτές τις αποκαλύψεις.

Όπως υποστηρίζει η «Estadio Deportivo», οι υποψίες στρέφονται προς τον Ντάνι Θεμπάγιος, τον οποίο ο Αρμπελόα θεωρεί υπεύθυνο για τη δημοσιοποίηση λεπτομερειών σχετικά με τον καβγά των δύο συμπαικτών στην προπόνηση, αλλά και για άλλες πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει το τελευταίο διάστημα.

Οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές φαίνεται πως επιδεινώθηκαν όταν ο Θεμπάγιος πληροφορήθηκε ότι είχαν ειπωθεί αρνητικά σχόλια για εκείνον προς ομάδα που ενδιαφερόταν να τον αποκτήσει ενόψει της επόμενης μεταγραφικής περιόδου. Από εκείνο το σημείο και μετά, σύμφωνα πάντα με τα σχετικά δημοσιεύματα, η ένταση μεταξύ παίκτη και προπονητή αυξήθηκε αισθητά.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του Ισπανού μέσου συνδέεται με υποθέσεις διαρροής πληροφοριών. Και στο παρελθόν είχαν εμφανιστεί δημοσιεύματα που τον παρουσίαζαν ως πρόσωπο που μετέφερε εσωτερικά ζητήματα της ομάδας προς τον Τύπο.