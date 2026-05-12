Πήραν άδεια όλες οι ΠΑΕ - Πρόστιμο στην ΑΕΛ Novibet

Η ΕΠΟ ολοκλήρωσε τη διαδικασία εξέτασης των φακέλων αδειοδότησης των ομάδων της Super League ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνεδρίασης του Πρωτοβάθμιου Οργάνου Αδειοδότησης της ΕΠΟ αξιολογήθηκαν όλα τα απαραίτητα οικονομικά και διοικητικά στοιχεία που κατέθεσαν οι ΠΑΕ της κορυφαίας κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Άδεια συμμετοχής για όλες τις ομάδες της Super League

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το αρμόδιο όργανο αποφάσισε να χορηγήσει άδεια συμμετοχής σε όλες τις ομάδες που αγωνίστηκαν τη σεζόν 2025/26 στη Stoiximan Super League.

Ωστόσο, επιβλήθηκε χρηματική κύρωση ύψους 2.000 ευρώ στην ΑΕΛ Novibet, λόγω ζητημάτων που προέκυψαν κατά τον έλεγχο του φακέλου της.

Σε εκκρεμότητα οι φάκελοι Ηρακλή και Καλαμάτας

Από εκεί και πέρα, οι περιπτώσεις του Ηρακλή και της Καλαμάτας, που εξασφάλισαν άνοδο από τη Super League 2, δεν εξετάστηκαν ακόμη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΠΟ, οι φάκελοι των δύο συλλόγων θα αξιολογηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας αδειοδότησης.

Αναλυτικά οι αποφάσεις

«Χορηγεί την άδεια για τις διεθνείς διοργανώσεις UEFA (άδεια UEFA) και τις εγχώριες διοργανώσεις (άδεια Super League 1) για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 στις ΠΑΕ:

ΑΕΚ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΠΑΟΚ, ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, ΟΦΗ, ΑΡΗΣ, ΒΟΛΟΣ, ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ, ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.

Χορηγεί την άδεια για την εγχώρια διοργάνωση (άδεια Super League 1) για την αγωνιστική περίοδο 2026 - 2027 στις ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ, ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ.

Χορηγεί την άδεια για την εγχώρια διοργάνωση (άδεια Super League 1) για την αγωνιστική περίοδο 2026 – 2027, με επιβολή κύρωσης 2.000,00 Ευρώ στην ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ.

Κατά των αποφάσεων του ΠΟΑ δύναται να ασκηθεί έφεση εντός προθεσμίας τριών εργασίμων ημερών από την κοινοποίησή τους».